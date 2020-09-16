В Евросоюзе из-за пандемии предложили выплачивать всем хотя бы минимальную зарплату

Многие жители Евросоюза оказались в непростой ситуации на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Еврокомиссия намерена выдвинуть предложения для поддержки тех, кто не имеет достаточных средств к существованию, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
— Еврокомиссия представит предложения по установлению минимальной зарплаты для поддержки стран-членов для фиксации рамок минимальной зарплаты. Все граждане должны иметь возможность получать минимальную зарплату, — сказала она, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в ЕС.
Урсула фон дер Ляйен также сообщила о намерении в ближайшее время выделить 16 странам — членам ЕС почти 90 миллиардов евро для создания рабочих мест в рамках программы помощи SURE, которая была основана во время пандемии коронавируса.
ЕС призвал Великобританию не нарушать договор о Brexit из-за нового законопроектаПредставленный документ вызвал волну критики в Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 белорусского чиновника к середине сентября.