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В Евросоюзе из-за пандемии предложили выплачивать всем хотя бы минимальную зарплату

Глава ЕК заявила, что все граждане стран — участниц сообщества должны иметь возможность получать минимальный оклад.

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Фото © Pixabay

Многие жители Евросоюза оказались в непростой ситуации на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Еврокомиссия намерена выдвинуть предложения для поддержки тех, кто не имеет достаточных средств к существованию, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия представит предложения по установлению минимальной зарплаты для поддержки стран-членов для фиксации рамок минимальной зарплаты. Все граждане должны иметь возможность получать минимальную зарплату, — сказала она, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила о намерении в ближайшее время выделить 16 странам — членам ЕС почти 90 миллиардов евро для создания рабочих мест в рамках программы помощи SURE, которая была основана во время пандемии коронавируса.

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Представленный документ вызвал волну критики в Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 белорусского чиновника к середине сентября.

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