В Евросоюзе из-за пандемии предложили выплачивать всем хотя бы минимальную зарплату

Многие жители Евросоюза оказались в непростой ситуации на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Еврокомиссия намерена выдвинуть предложения для поддержки тех, кто не имеет достаточных средств к существованию, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

— Еврокомиссия представит предложения по установлению минимальной зарплаты для поддержки стран-членов для фиксации рамок минимальной зарплаты. Все граждане должны иметь возможность получать минимальную зарплату, — сказала она, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила о намерении в ближайшее время выделить 16 странам — членам ЕС почти 90 миллиардов евро для создания рабочих мест в рамках программы помощи SURE, которая была основана во время пандемии коронавируса.