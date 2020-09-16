Звёзды шоу-бизнеса присоединились к бойкоту Instagram и Facebook

Многие мировые знаменитости присоединились к борьбе с Facebook из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом". Они заморозили свои аккаунты в этой соцсети, а также в Instagram, которая тоже принадлежит компании Цукерберга.

Поводом стал призыв Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организации защиты гражданских прав Color of Change, правозащитной организации "Антидиффамационная лига США" (ADL) и других подобных сообществ. Они заявили, что бизнес должен прекратить размещать рекламу в Facebook, чтобы выразить протест из-за "публикаций с ненавистью, насилием и расизмом".

После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP отказались размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях. В общей сложности к призыву присоединились более тысячи компаний. Но это было в июле. Потом многие из них решили прекратить бойкот.

Но вот теперь голливудские звёзды решили присоединиться к бойкоту. В их числе актёры Леонардо Ди Каприо, Эштон Катчер, певица Кэти Перри, модель Наоми Кэмпбелл, актрисы Кейт Хадсон, Сара Сильверман, блогер Ким Кардашьян. Все они заморозили свои аккаунты, заявив о бойкоте. На их страницах появились баннеры с надписью "Откажитесь от ненависти!".