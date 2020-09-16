Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его словам, это плохо завуалированная попытка "цветной революции", в которой заметен след Запада.
— Фактически речь идёт о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан, — цитирует сообщение Нарышкина ТАСС.
Зеленский рассказал, в каком случае в Белоруссии может начаться "майдан"Он отметил, что не видит в республике "символического лидера, вокруг которого могли бы сплотиться люди".
По его данным, Запад начал подготовку протестов в республике задолго до президентских выборов — только США в 2019 году и начале 2020-го по линии различных НПО направили на организацию протестов около 20 млн долларов. На эти деньги создавали сеть блогеров и готовили активистов к уличным акциям. Наиболее перспективные из них проходили обучение под руководством американских инструкторов в Польше, Литве и на Украине.
Также Нарышкин отмечает, что Вашингтон взял "под плотную опеку" бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров".
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.