Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его словам, это плохо завуалированная попытка "цветной революции", в которой заметен след Запада.

— Фактически речь идёт о плохо завуалированной попытке организовать очередную "цветную революцию" и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан, — цитирует сообщение Нарышкина ТАСС.

По его данным, Запад начал подготовку протестов в республике задолго до президентских выборов — только США в 2019 году и начале 2020-го по линии различных НПО направили на организацию протестов около 20 млн долларов. На эти деньги создавали сеть блогеров и готовили активистов к уличным акциям. Наиболее перспективные из них проходили обучение под руководством американских инструкторов в Польше, Литве и на Украине.

Также Нарышкин отмечает, что Вашингтон взял "под плотную опеку" бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров".