Куда Белоруссия потратит "путинские" 1,5 млрд долларов

Политический кризис в Белоруссии больно ударил и по экономике. Согласно статистике Нацбанка, в августе белорусы забрали из банковской системы больше одного миллиарда долларов — за месяц объём сбережений граждан снизился на 8,8% в валюте и на 21% в белорусских рублях. Это рекордный отток валюты из белорусских банков за всю историю независимости. Остатки на карточных и текущих депозитных счетах в прошлом месяце сократились на 704,6 млн белорусских рублей (–21%), со срочных вкладов клиенты сняли 270,8 млн (–5,5%). Белорусы, опасаясь девальвации, меняют национальную валюту на зарубежную — доллары, евро и российские рубли.

За месяц после выборов 9 августа белорусский рубль упал более чем на 8% — с 2,45 до 2,7 рубля за доллар. А с начала года национальная валюта Белоруссии подешевела на 21%.

При этом власти на поддержку экономики и валюты потратили 15% из своих и без того скромных золотовалютных резервов. На 1 сентября они составили всего лишь 7,45 млрд долларов, сократившись за месяц на 1,4 млрд долларов. Эта сумма почти совпадает с той, которую пообещал выделить на встрече с Лукашенко президент Владимир Путин в качестве государственного кредита — полтора миллиарда долларов.

То есть в основном кредит будет использован как разовая инъекция в белорусскую экономику. Такой ход позволит замедлить падение котировок белорусской валюты и поддержать белорусские банки, которые пострадали из-за августовского оттока денег населения и бизнеса. Конечно, к немедленному росту ВВП Белоруссии эти меры, скорее всего, привести не смогут. Население Республики Беларусь — 9,4 млн человек. Большая часть его занята в аграрно-промышленном комплексе, машиностроении и нефтехимии, и все эти отрасли зависимы как от поставок российских комплектующих и сырья, так и от российских же рынков сбыта. Лукашенко не раз заявлял о желании диверсифицировать и то и другое, при этом не забывая критиковать Москву за нежелание пойти на уступки по ценам, которые позволили бы Белоруссии получать дополнительную выгоду просто от перепродажи российских углеводородов. Как теперь будет решаться этот вопрос, пока не понятно. Но очевидно, что Москва не может продолжать субсидировать экономику другой страны в ущерб своей, а значит, самый очевидный выход — это глубокая кооперация. Но пойдёт ли на это президент Лукашенко, неизвестно.

Не получится ли как с Украиной?

У России есть ещё и иные очевидные опасения, связанные с непрекращающейся политической нестабильностью в Белоруссии. Ведь ситуация в какой-то мере напоминает 2013 год, когда складывалась похожая история с Украиной. Тогда (также на фоне политической нестабильности в стране) Украина тоже обращалась за помощью к России и даже успела получить часть запланированной помощи (3 млрд долларов из 15), но дальнейшие события обернулись для Москвы не только политическими, но и финансовыми неприятностями. После смены власти на Украине новое правительство вначале долг признало (в частности, первая выплата на сумму $73,3 млн была осуществлена по плану в июне 2014 года), но с приближением конечных сроков погашения в декабре 2015-го Киев не только перестал выплачивать "долг Януковича", а вообще отказался от выплаты всех долгов перед Россией. Сейчас взаимные иски России и Украины рассматриваются международным судом, но с учётом мировой политической обстановки перспектива возврата Россией своих денег туманна.

Очевидно, что, в отличие от Украины, Белоруссия не имеет такого количества внутреннего олигархического капитала, а значит, очевидных внутренних бенефициаров, которые могли бы при поддержке условного Запада сместить Лукашенко, а после отказаться от выплаты по долгам перед Россией, не так много. За исключением тех, кто уже пытается раскачать ситуацию из-за рубежа. Но их политический вес невелик, а экономическая роль в экономике Белоруссии ничтожна. При этом стоит учесть, что, хотя больше 50% белорусов и заняты в негосударственном секторе, более 70% в экономике страны составляет как раз госсектор, а именно он — потенциальный источник выплат по долгам Минска.