Расписка общего режима. За каким долгом придут не приставы, а следователи

Такую бумагу-предупреждение от приставов недавно получила соратница Навального — юрист Любовь Соболь. Согласно разным судебным решениям, она совокупно должна выплатить более 34 млн рублей. Ей вручили официальное предупреждение об уголовной ответственности в случае невыплаты долга, а перед этим на её текущем банковском счёте, к которому прикреплена дебетовая карта, внезапно образовалась задолженность — минус 34 019 871 рубль 59 копеек, то есть банк совершил технический овердрафт и теперь он будет производить списания средств в счёт погашения долга в безакцептном порядке.

В теории банки не должны списывать со счёта дебетовой карты должника больше имеющейся на ней суммы. Об этом в своём определении указывал и Верховный суд РФ (Определение ВС РФ от 19 февраля 2019 г. № 44-КГ 18-27), однако на практике всё происходит совсем по-другому.

Уловки банкиров для минуса на счёте

По закону приставы, получив исполнительный документ, возбуждают производство и дают должнику пять дней на добровольное погашение долга (ст. 30 закона № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"). В реальности пристав отправляет постановление почтой. И если должник его не забрал, то это исполнительное производство не остановит. Согласно ст. 69 закона № 229-ФЗ, пристав обращает взыскание в первую очередь на деньги, в том числе на безналичные, потом — на имущество, доли в компаниях и т.д. Пока информация об обращении взыскания дойдёт до владельца счёта, банк уже выполнит поручение пристава и спишет деньги. Ведь вполне очевидно, что списание со счёта — это самый быстрый и простой способ забрать деньги. Если денег на счёте для погашения долга недостаточно, то все счета в банке "замораживаются" и все поступающие в банк суммы будут списываться автоматически до тех пор, пока не взыщется весь долг и сумма исполнительского сбора за работу пристава, которую тоже оплачивает должник. При этом в банках уже отработана система, которая позволяет не нарушать определение Верховного суда. Технически в случае, если у клиента банка появляется на счёте минус, равный требованиям приставов, банк допускает овердрафт, то есть кредитование счёта. Это разрешено законом, и банк в своём договоре при открытии счёта, как правило, сразу предусматривает такую возможность (ст. 850 ГК РФ). И списание средств в счёт погашения долга производят не напрямую (например, с карты), а со счетов, которые связаны с клиентскими, но не являются кредитными (например, с 42 301), таким образом соблюдается закон и выполняется определение Верховного суда. А должнику остаётся только платить.

До чего приставы не смогут дотянуться

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

В статье 101 закона № 229-ФЗ перечислены виды доходов, на которые взыскание не обращается. Это, например, алименты, маткапитал, компенсация в счёт возмещения вреда здоровью и так далее. Но в автоматическом режиме могут списать и это. Дело в том, что, несмотря на закон, пристав заранее не знает, какие именно средства из поступающих на счёт должника не подлежат взысканию вообще, а какие подлежат, но ограниченно (например, с зарплат по исполнительному производству берут не более 50%, в случаях с алиментами — до 70%). В теории он может сделать такой запрос, но обычно если сам должник письменно не известил пристава об ограничениях, то пристав просто направляет своё постановление в банк, а там, согласно требованиям закона, должны производить расчёт денежной суммы, на которую можно обратить взыскание и при этом учесть имеющиеся ограничения (закон № 12-ФЗ от 21.02.2019), но часто банки действуют автоматически: пришло постановление — списали со всех счетов. При этом с возвратом незаконно списанных средств могут возникнуть проблемы. Поэтому в таких случаях надо быть очень бдительным.

Когда наступает уголовная ответственность

Действующий Уголовный кодекс содержит статью 177, которая устанавливает возможность уголовного преследования должника за неуплату кредита. Однако такая ответственность возникает при выполнении двух условий: сумма долга превышает 1,5 млн рублей и уклонение носит умышленный и злостный характер. При выявлении подобных фактов максимальное наказание может быть весьма серьёзным — до двух лет лишения свободы.

В законе нет отдельного пояснения, что в данном случае подразумевается под понятием "злостное", но из судебной практики следует, что должник для привлечения к уголовной ответственности должен не только знать о том, что в отношении его ведётся исполнительное производство, но и располагать необходимыми средствами для выплат по долгу, либо скрывать свои источники дохода, либо совершать действия, препятствующие взысканию долга (например, сделки по отчуждению своего имущества, передача его третьим лицам и др.), либо сознательно отказываться от принятия мер по исправлению своей неблагополучной финансовой ситуации.

Как не попасть под уголовку

Прежде всего следует понимать, что в большинстве случаев пристав не заинтересован в участии в уголовном преследовании просто потому, что у него много исполнительных производств, которые он хотел бы закончить взысканием, а не привлечением правоохранительных органов и растягиванием дела на года. Поэтому, как правило, приставы, как только получают материал для исполнения, торопятся "атаковать" счета должника, то есть максимально быстро оформить необходимые документы для списания любых средств в любых банках, до которых только смогут дотянуться. Тем более что закон предусматривает такую возможность.

А вот если быстро что-то списать в счёт погашения долга не удалось и никакого имущества, на которое можно обратить взыскание, у должника нет — тут приставы не упускают возможность "напомнить" об уголовной ответственности. Правда, они "забывают" упомянуть, что если должник не скрывается и не совершает действий по сокрытию денег или имущества, то в его действиях состава уголовного преступления нет.

В любом случае, если вдруг банк сообщил, что счета заморожены по исполнительному производству (либо на домашний адрес пришло извещение о вынесении такого постановления), следует предпринять ряд действий:

Во-первых: стоит сразу проверить на сайте ФСПП, есть ли долг. Там же можно узнать имя судебного пристава, который ведёт производство, название его отдела и номер его служебного телефона.

Во-вторых: следует идти на приём к приставу с документами о доходах, на которые нельзя обращать взыскание. При этом, если списали зарплату, нужно представить справку с места работы, если пенсию или пособие — справку из органа, который перечисляет эти выплаты (например, Пенсионный фонд РФ).

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

В-третьих: следует обратиться в банк. Если есть кредит — писать заявление о кредитных каникулах, а на словах объяснять, что до решения вопроса с приставами вносить деньги в счёт погашения кредита будет невозможно, так как они тоже подлежат списанию по его постановлению. В некоторых случаях банки идут навстречу, в некоторых — нет, но получить официальный ответ от банка стоит.