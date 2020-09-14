Автокредитная ловушка. Как "авто со скидкой" превращается в "авто с наценкой"

Предприниматель Николай ещё в прошлом году хотел поменять свою автомашину на новую и даже скопил для этого достаточную сумму. Но из-за неопределённости в финансовых перспективах в связи с пандемией покупка отсрочилась до сентября, когда цены на новые автомобили выросли. Решив, что дальше откладывать покупку машины нельзя, он обратился к одному из крупных автодилеров. И каково же было его удивление, когда продавец вместо того, чтобы просто оформить покупку, стал настойчиво предлагать Николаю приобрести этот же автомобиль, но в кредит, причём по более низкой цене, со скидкой. При этом продавец уверял, что погасить кредит можно в течение ближайших дней и Николаю даже не придётся платить проценты по кредиту.

Интернет пестрит подобными историями. Автосалоны предоставляют скидку за покупку автомобиля в кредит, и это предложение покупатель сможет использовать для экономии — закрыть кредит в максимально короткие сроки, не платя проценты, и остаться в плюсе. На поверку, как правило, всё обстоит несколько по-другому.

Автомобиль с подвохом

В современных реалиях большинство автосалонов, если они работают без "серых" схем, не могут себе позволить установить слишком большую наценку на новое авто, так как в этом случае выигрывают конкуренты, поэтому основной доход автопродавцов сейчас формируется не от продажи автомобиля, а от предложения услуг своего сервиса и продажи финансовых продуктов "дружественных" банков и страховых компаний, при этом дилер получает с каждого кредита и страхового полиса агентскую комиссию от пяти до десяти процентов, а это больше, чем скидка, которую они предоставляют своему покупателю.

Очевидно, что для покупателя не имеет значения, сколько зарабатывает автосалон, особенно если этому покупателю кажется, что можно сэкономить на покупке.

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Так же рассуждал и Николай до той поры, пока не подсчитал финальную цифру расходов, которые образовались у него в результате приобретения кредитного авто со скидкой.

Банк себя не обидит

Сейчас, как правило, во всех автосалонах можно оформить два принципиально разных вида кредита: автокредит (при этом виде кредитования конкретная машина передаётся в залог банку) или потребительский кредит (в этом случае залог не оформляется, а сумма такого кредита будет совпадать со стоимостью нужной машины).

Николай, когда согласился приобретать машину с использованием кредита, сразу отмёл вариант с автокредитом, так как не хотел возиться с исполнением требований банка по оформлению залога, а на потребительский на год согласился, тем более менеджер в автосалоне подсказал, что согласно закону кредит можно вернуть, главное — уложиться в срок 14 дней (ст. 11 Федерального закона № 353-ФЗ "О потребительском кредите").

Фото © ТАСС / Матыцин Валерий

Николай, довольный своей покупкой со скидкой, уехал из автосалона на новом автомобиле, а через день заехал в банк, который ему оформлял кредит, и внёс на счёт, с которого банк должен производить списание для погашения кредита, всю сумму, которая должна была обеспечить полный расчёт с банком.

В результате получилось: автосалон продавал автомашину за 2 910 000 рублей, с "кредитной скидкой" машина обошлась Николаю 2 900 000 + 1 495,68 (за пользование кредитом), то есть чистая выгода составила всего 8 504,32 рубля, но всё равно хорошо.

Однако радость Николая испарилась, когда в следующем месяце он получил SMS-уведомление от банка о списании очередного платежа по своему кредиту. Мужчина тут же приехал в банк, где выяснил, что он внёс неправильную сумму полного погашения. Оказалось, что за пользование кредитом надо было внести не 1 495,68 рубля, а 2243 (всё из-за хитромудрого порядка расчёта процентов). То есть на счёте для полного погашения не хватило 747,32 рубля, а так как заявления от Николая на полное либо частичное погашение не поступало, то банк списал только платёж, предусмотренный кредитным договором за месяц — 253 609 рублей. Порядок списания средств был изложен в тексте договора, который Николай прочёл невнимательно, иначе он бы заметил, что был должен в течение первого месяца пользования кредитом застраховать свою жизнь, здоровье и случай потери работы, иначе процентная ставка по кредиту увеличивалась. В банке на это обратили внимание и предложили обслуживать кредит на новых условиях. Николай, чтобы не платить повышенный процент, ещё внёс на счёт порядка 20 000 рублей — и только после этого смог полностью рассчитаться с банком. То есть вместо экономии он за свою машину переплатил порядка 12 тысяч рублей и потратил своё время и нервы.

Страховые проблемы

Впрочем, на большие суммы "попадают" клиенты автосалонов, если для приобретения авто со скидкой соглашаются ещё и на автокредитование. Тут банк попросит не только оформить приобретённую машину в залог, но и приобрести сразу набор страховых продуктов: минимум ОСАГО плюс каско и отдельно ещё страхование жизни. Отказаться от всех этих страховок, даже при условии досрочного погашения кредита, совсем бесплатно не получится. Тут действует другая схема, которая позволяет легально обходить закон № 353-ФЗ.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Всё просто: отказаться от ОСАГО, даже если погасить кредит, не получится, потому что без ОСАГО управлять автомашиной в России нельзя. Отказ от каско при погашенном кредите возможен, но, как правило, всю сумму не вернут — вычтут "период действия страховки". А что касается страхования жизни — банк заранее заключает единый договор со страховой компанией (чаще всего аффилированной с банком) и безусловно предлагает своим заёмщикам присоединиться к этому договору. Стоимость такого страхования — 1,5–2% от суммы займа, а в случае отказа от страховки банк либо откажет в кредите, либо ставка станет значительно выше рыночной. При этом, если будет осуществляться полное досрочное погашение, заёмщик обязан уведомить и банк, и страховую компанию заранее, после этого в банке провести перерасчёт, погасить кредит и получить документы, необходимые для снятия обременения (потребуется ещё отвезти справку в ГИБДД), а в страховой компании получить согласование на выплату уплаченной страховой премии за вычетом той её части, которая пропорциональна истекшему периоду страхования, если не произошло страхового случая.

Как правило, страховщики возвращают не более 30–40%, но в ряде случаев ссылаются на невозможность немедленного возврата, так как коллективный договор, к которому присоединился заёмщик, действует, а значит, все его участники должны исполнять обязательства до истечения срока. В зависимости от марки и модели автомашины стоимость "страхового пакета" может быть и 200, и 400 тысяч рублей, а максимальные скидки в автосалонах на машину в кредит — примерно 50 тысяч, максимум 100 тысяч рублей.