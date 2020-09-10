Сколько стоит дом построить. Налоговики теперь отказывают в вычетах

Коронавирус вернул интерес россиян к загородной недвижимости. Однако построить собственный дом с нуля — дело недешёвое, и тут-то государственная льгота — налоговый вычет, позволяющий вернуть из бюджета часть потраченных на строительство средств — была бы кстати. Однако на практике зачастую налоговики отказывают в этой льготе по формальным причинам. В том, что делать в подобных ситуациях, разбирался Лайф.

Марина из города Орла занималась строительством своего дома несколько лет. И вот наконец новоселье, а с утра — бюрократические заботы: в Росреестре она зарегистрировала право на постройку и, соответственно, обратилась в ФНС для получения налогового вычета. Всё-таки почти 200 тысяч рублей, которые ей по закону должны были вернуть из бюджета, согласитесь, не лишние. Особенно после того, как все сбережения были пущены на строительство домашнего очага.

Но в налоговой ей ответили отказом. Мол, да, дом вы построили, все документы в порядке, однако, согласно статье 220 Налогового кодекса, "налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом".

То, что весь государственный реестр перешёл в электронный формат и больше бумажных свидетельств на собственность не выдаёт, чиновников не волновало. Мол, закон есть закон, там чёрным по белому записано, а нет документа — вычет не положен.

С аналогичной проблемой столкнулся и Александр, житель подмосковной деревни Митькино. Впрочем, он после отказа в инспекции обратился к юристу. Вместе они смогли составить руководству грамотную жалобу. Ведь есть же даже специальное письмо Минфина, согласно которому вместо свидетельства для получения вычета можно принести заверенную выписку из Росреестра.

Впрочем, бывает и так, что люди годами живут в построенном доме, есть право собственности на участок и на дом, но вернуть налог не получается. Виной тому или невнимательность собственников при оформлении документов, или, как в случаях Марины и Александра, устаревшая строчка в законе. К счастью, не всё так безнадёжно при внимательном подходе. Вычет получить можно.

Внимание — к деталям

При подготовке документов для вычета после постройки дома следует принимать во внимание ряд факторов. Во-первых, вы должны быть гражданином РФ и дом должен быть построен на территории России. Вы должны иметь доход и платить с него налог по ставке 13%. Вы не использовали право на вычет (например, при покупке квартиры). У вас есть документы, подтверждающие расходы на строительство (договоры, акты выполненных работ и чеки).

Во-вторых, дом должен быть пригодным для постоянного проживания. Даже если вы уже проживаете в этом доме, но в документах он указан как объект незавершённого строительства — вычет оформлен не будет. Например, в доме есть отопление, но документы на него не оформлены — скорее всего, формально он не будет признан пригодным для постоянного проживания, а это основание для отказа в возврате налога.

В-третьих, стоит проверить формулировки в документах. Если вместо "жилой дом" указано "жилое строение" — вычет тоже получить нельзя. Да, налоговики считают, что понятие "жилое строение" для истребования налога на имущество вполне подходит, а для получения вычета — нет. Так действовать им указал Минфин РФ (письмо № 03-04-07/7700 от 08.02.2018).

Стоит ли возиться с документами?

Согласно закону максимальный вычет по расходам на покупку участка и строительство дома может быть два миллиона рублей, а значит, вернуть уплаченных налогов можно 260 тысяч. В реальности это предельная сумма, а налоговики при оформлении возврата будут изучать подтверждённые расходы и 13% вот от этих расходов вернут. При этом надо понимать, что перечень расходов, которые учитываются при расчёте выплаты, закрытый, он включает в себя только разработку проектной и сметной документации, приобретение строительных материалов, оплату строительных и отделочных работ и расходы, связанные с подключением к электросетям, водоснабжению, газопроводу и канализации (пп. 3 п. 3 ст. 220 НК РФ). Всё остальное (аренда техники, расходы на благоустройство территории и т.д.) в сумму вычета не входит.