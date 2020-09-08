Должность, деньги, два паспорта. За сколько наши бюрократы покупают гражданства в разных странах мира

У второго и даже третьего гражданства — масса плюсов, но цена за такую роскошь слишком велика.

Не уезжают, но паспорт хотят

Представители иммиграционных агентств, предоставляющих адвокатские услуги при переезде в другую страну, отмечают, что большинство россиян по-прежнему предпочитают жить и руководить бизнесом в России, однако второй паспорт всё чаще воспринимается как удобный инструмент для поездок по всему миру. Определённого лидерства в этом смысле добился Кипр — мягкая налоговая политика, развитая банковская система и значительное количество крупных компаний со штаб-квартирами на острове делают из страны наиболее привлекательное место для жительства. Правда, эпоха дешёвых паспортов на Кипре давно кончилась, теперь для обладания киприотским паспортом придётся выложить кругленькую сумму.

Павел Дуров не дурак?

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Государства "доминиканской дуги" давно и заслуженно называют не только офшорным раем, но и последним убежищем для космополитов. Наиболее известный и близкий россиянам пример в этом отношении — покупка гражданства островного государства Сент-Китс и Невис основателем соцсетей "ВКонтакте" и "Телеграм" Павлом Дуровым. Сам Дуров, кстати, не раз говорил, что в самом государстве никогда не был, а паспорт можно получить не покидая Европу. Из очевидных плюсов паспорта страны, названия которой почти никто не слышал, — полное отсутствие прямых налогов.

Соседние страны тоже показывают привлекательный инвестиционный климат — Гренада, Барбадос, Аруба, Кюрасао, Ангилья, Британские Виргинские Острова предлагают будущим согражданам сравнительно гуманные условия въезда. Достаточно лишь иметь на банковском счёте несколько сотен тысяч евро и полгода свободного времени, необходимого на оформление гражданства.

Логово капитализма

Эмигрировать на Запад даже с деньгами получается далеко не всегда. Слишком высок не только финансовый порог вхождения, но и требования к инвесторам. Если "натурализоваться" можно без относительно больших затрат, то стремление остаться в другой стране на постоянной основе в статусе бизнесмена или инвестора требует существенных расходов. Дороже прочих стран в этом отношении не Соединённые Штаты Америки, Канада или какая-нибудь Швейцария, а... Новая Зеландия. Поселиться и делать бизнес в стране "Властелина колец" и идеально зелёных лугов людям со стороны практически невозможно.

На другой стороне океана живут любители строгого порядка и прозрачной, как слеза младенца, банковской системы. Сами японцы крайне охотно принимают инвестиции, но разрешение оставаться у себя дома направо и налево не раздают. Руководитель адвокатского бюро по вопросам бизнес-иммиграции Владимир Забродин отметил, что иммиграционная политика азиатских стран не только сложна, но и настроена на достижение определённых результатов.

Филиппины, Япония, Малайзия, Индонезия, даже Индия — делать бизнес в этих странах иностранцам тяжело. Прежде всего потому, что сроки пребывания накладываются на попытки выучить язык, привыкнуть к культуре, законам, особенностям. В итоге максимального срока в три-шесть месяцев даже по упрощённому въезду не хватает, приходится тратить время на "обнуление" (временное пересечение границы с целью продления срока пребывания. — Прим. Лайфа), авиабилеты и всё, что с этим процессом связано. Японское гражданство по бизнес-иммиграции невозможно получить в 99,99 процента случаев. Исключения делаются за исключительный вклад в развитие экономики Японии Владимир Забродин Руководитель адвокатского бюро по вопросам бизнес-иммиграции

По словам Забродина, по части иммиграции более сложной процедуры, чем в Японии, просто не существует, а прогрессивный Китай перенял часть бюрократических схем и превратил получение гражданства в почти невыполнимый челлендж.

Эмигрируй дёшево

Как ни странно, самыми доступными странами (по сравнению с Японией и всеми остальными) стали страны Северной Америки. И хотя гражданство США купить по кипрской схеме нельзя, за особые экономические вливания в финансовые или промышленные структуры можно обзавестись видом на жительство (грин-картой), а через пять лет гражданством.

Однако США по-прежнему не могут сравниться по инвестиционному климату с Канадой — в стране хоккея и кленового сиропа по-прежнему можно купить гражданство, но заплатить за это придётся сполна.

"Америкой в Европе" называют Швейцарию. Страна крайне неохотно пускает новых резидентов и новые паспорта выдаёт в обмен на исключительно большие деньги и вложения капиталов. Простым переводом в швейцарский банк дело не ограничивается — нужно не только создать или купить бизнес на территории страны, но и принять на работу местное население. Если хотя бы один пункт из этой программы будет нарушен — в гражданстве нейтральной страны могут отказать.

Неплохим вариантом может стать Испания. В стране до сих пор действует программа получения "золотой визы", дающей право на проживание и дальнейшую жизнь с теми же правами, что и у большинства коренного населения.