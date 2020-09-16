Ваш iPhone получил iOS 14 с новыми возможностями. Как установить?

Вы не узнаете свой iPhone. iOS 14 уже доступна, 6 нововведений, о которых нужно знать Apple представила вторую бета-версию обновлённой операционной системы для своих смартфонов. Ранее компания презентовала её, рассказав о нововведениях. Лайф опробовал их и сравнил с iOS 13. Делимся впечатлениями.