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Ваш iPhone получил iOS 14 с новыми возможностями. Как установить?

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Фото © Avishek Das/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

iOS 14 стала доступна для установки на iPhone. Пользователи начали получать уведомления.

Вы не узнаете свой iPhone. iOS 14 уже доступна, 6 нововведений, о которых нужно знать

Apple представила вторую бета-версию обновлённой операционной системы для своих смартфонов. Ранее компания презентовала её, рассказав о нововведениях. Лайф опробовал их и сравнил с iOS 13. Делимся впечатлениями.

Традиционно обновлённая версия операционной системы становится доступной на следующий день после осенней презентации. Обновление прилетает пользователям в течение дня неравномерно. Большинству оно становится доступно вечером.

В iOS 14 добавлен ряд долгожданных нововведений вроде виджетов на рабочем столе и режима "картинка в картинке". Кроме того, разработчики уделили внимание приватности. Вы увидите, когда приложение начинает записывать видео или аудио.

Обновление доступно на iPhone 6S, 6S Plus и более новых моделях. Проверить его наличие можно, пройдя по пути: "Настройки" > "Основные" > "Обновление ПО". Если апдейт есть, загрузите и установите. Если нет, значит, оно придёт позже.

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