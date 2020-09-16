Лукашенко заявил, что "сценарий по уничтожению Белоруссии" Запад готовил 10 лет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перечислил семь этапов сценария по уничтожению страны и назвал агрессоров, сообщает БелТА.

Лукашенко заявил во время встречи с политическим активом республики, что анализ событий в стране проливает свет на истинные замыслы и тактику внешних оппонентов Белоруссии. Он отметил, что их можно считать агрессорами. Глава государства сказал, что они в течение последних десяти лет готовились к нынешнему сценарию в стране.

— Чтобы сразу снять все маски, назовём этих игроков поимённо. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединённые Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, — сказал Лукашенко.

Он перечислил этапы, по которым должен был развиваться сценарий развала республики. По его мнению, их всего семь. А именно: подготовительный этап, парламентские выборы, подготовка к президентским выборам, президентская кампания, попытка майданного сценария, поствыборный протест и наконец попытка легализации инфраструктуры перемен.

— Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов, — подытожил белорусский лидер.

Лукашенко заверил, что знает, кто всем этим руководит. Власти страны не расслабляются и готовы ответить на любой вызов.