В Белоруссии предъявили обвинение оппозиционерке Марии Колесниковой

В Белоруссии предъявили обвинение одному из лидеров оппозиции — Марии Колесниковой. Об этом сообщает Следственный комитет республики.
Оппозиционерку обвиняют по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Речь идёт о призывах через СМИ и Интернет к "действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".
Адвокат Колесниковой заявил об ухудшении здоровья белорусской оппозиционерки в тюрьмеОна находится в общей камере на шесть человек.
В СК уточнили, что Колесникова всё ещё под стражей. Следствие продолжается.
Напомним, 8 сентября СМИ сообщили о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эту информацию и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что Колесникова порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики. Вскоре власти подтвердили информацию, что она задержана, а затем и арестована.