В Белоруссии предъявили обвинение оппозиционерке Марии Колесниковой

Адвокат Колесниковой заявил об ухудшении здоровья белорусской оппозиционерки в тюрьме Она находится в общей камере на шесть человек.

Напомним, 8 сентября СМИ сообщили о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эту информацию и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что Колесникова порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики. Вскоре власти подтвердили информацию, что она задержана, а затем и арестована.