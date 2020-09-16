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В Белоруссии предъявили обвинение оппозиционерке Марии Колесниковой

Одна из лидеров движения находится под стражей уже несколько дней.

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Фото © Бобылев Сергей / ТАСС

В Белоруссии предъявили обвинение одному из лидеров оппозиции — Марии Колесниковой. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Оппозиционерку обвиняют по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Речь идёт о призывах через СМИ и Интернет к "действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

Адвокат Колесниковой заявил об ухудшении здоровья белорусской оппозиционерки в тюрьме

Она находится в общей камере на шесть человек.

В СК уточнили, что Колесникова всё ещё под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, 8 сентября СМИ сообщили о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эту информацию и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что Колесникова порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики. Вскоре власти подтвердили информацию, что она задержана, а затем и арестована.

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