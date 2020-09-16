Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске

При пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске погибло четыре человека, двое пострадали.

Как стало известно Лайфу, возгорание произошло на первом этаже клиники по адресу проспект Мира, 115а. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 03:46 (23:46 мск). Его площадь составила десять квадратных метров. Из здания было спасено 16 человек. В 05:19 (01:19 мск) возгорание было ликвидировано.

Причиной ЧП, по словам спасателей, могла стать неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём, сообщает РИА "Новости".