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Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике в Красноярске

Рассматриваются две версии инцидента: неосторожное обращение с огнём и неисправность электрооборудования.

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Фото © МЧС России

При пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске погибло четыре человека, двое пострадали.

Как стало известно Лайфу, возгорание произошло на первом этаже клиники по адресу проспект Мира, 115а. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 03:46 (23:46 мск). Его площадь составила десять квадратных метров. Из здания было спасено 16 человек. В 05:19 (01:19 мск) возгорание было ликвидировано.

Два человека погибли и трое пострадали при пожаре в жилом доме в Казани — видео

Возгорание произошло на кухне одной из квартир.

Причиной ЧП, по словам спасателей, могла стать неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём, сообщает РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что уголовное дело было возбуждено после пожара в жилом доме в Нижнекамске, где погиб один человек.

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