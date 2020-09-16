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"Мы будем руководить". Американцы намерены установить свои правила поведения на Луне

По словам руководителя NASA, нормы на спутнике Земли должны соответствовать ценностям, принятым в США.

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США намерены установить свои правила поведения на Луне для успешного международного взаимодействия. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований.

Нормы, по его словам, будут соответствовать американским ценностям. Тем не менее руководитель космического ведомства отметил, что речь идёт не о каких-то уникальных требованиях, а о том, что важно для всего мирового сообщества, например об открытости в науке и обеспечении безопасности.

Брайденстайн добавил, что проект освоения Луны "Артемис" популярен во всём мире, однако эта программа разработана в США, поэтому все, кто желает присоединиться к ней, обязаны следовать её правилам.

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На одной стороне — Китай и Россия, на другой — США и страны НАТО.

Все хотят отправиться на Луну, все хотят на Марс. Вы хотите быть частью этого с США? Мы будем руководить, но нам нужно, чтобы все следовали базовым нормам поведения, подчеркнул глава NASA.

Ранее Соединённые Штаты выразили желание сотрудничать с Россией в освоении Луны. Тем не менее СМИ опубликовали заявление о том, что проект международного договора о добыче полезных ископаемых на спутнике Земли не включает РФ.

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