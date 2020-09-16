"Мы будем руководить". Американцы намерены установить свои правила поведения на Луне

США намерены установить свои правила поведения на Луне для успешного международного взаимодействия. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн в ходе онлайн-выступления в Центре стратегических и международных исследований.

Нормы, по его словам, будут соответствовать американским ценностям. Тем не менее руководитель космического ведомства отметил, что речь идёт не о каких-то уникальных требованиях, а о том, что важно для всего мирового сообщества, например об открытости в науке и обеспечении безопасности.

Брайденстайн добавил, что проект освоения Луны "Артемис" популярен во всём мире, однако эта программа разработана в США, поэтому все, кто желает присоединиться к ней, обязаны следовать её правилам.

— Все хотят отправиться на Луну, все хотят на Марс. Вы хотите быть частью этого с США? Мы будем руководить, но нам нужно, чтобы все следовали базовым нормам поведения, — подчеркнул глава NASA.