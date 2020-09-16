Мурашко объяснил правила вакцинации от коронавируса для граждан в группе риска

Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил правила вакцинации от коронавируса для граждан, находящихся в зоне риска. По его словам, она будет исключительно добровольной.

Мурашко отметил, что введение вакцины также не будет обязательным для медицинских работников.