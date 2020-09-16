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Мурашко объяснил правила вакцинации от коронавируса для граждан в группе риска

В их число входят, например, учителя и врачи.

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Фото © Pixabay

Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил правила вакцинации от коронавируса для граждан, находящихся в зоне риска. По его словам, она будет исключительно добровольной.

Мурашко отметил, что введение вакцины также не будет обязательным для медицинских работников.

Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольной

Министр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.

Мы неоднократно это подчёркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается, подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

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