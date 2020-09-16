Мурашко объяснил правила вакцинации от коронавируса для граждан в группе риска

Глава Минздрава Михаил Мурашко объяснил правила вакцинации от коронавируса для граждан, находящихся в зоне риска. По его словам, она будет исключительно добровольной.
Мурашко отметил, что введение вакцины также не будет обязательным для медицинских работников.
Мурашко: Вакцинация от CoViD-19 в России будет добровольнойМинистр здравоохранения также отметил, что в Москве заболеваемость идёт на спад.
— Мы неоднократно это подчёркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается, — подчеркнул Мурашко в беседе с журналистами.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, одна из его дочерей испытала препарат на себе. Как сообщал Лайф, о начале производства разработанной НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи вакцины стало известно 15 августа. Необходимое для жителей России количество препарата можно будет произвести за 9–12 месяцев. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.