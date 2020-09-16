Песков надеется, что 2021 год будет благополучнее, чем 2020-й

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами выразил надежду, что следующий год будет благополучнее нынешнего, в том числе с точки зрения эпидемиологической безопасности.
— Вообще, хотелось бы надеяться, что 2021 год будет более благополучным, — отметил Песков.
"Всегда предсказываю правду". Лидер "Ласкового мая" предрёк миру новую холодную войну и голодПродюсер не исключил и технологическую революцию.
2020 год принёс много потрясений миру, главным из которых стала пандемия коронавируса. Она затронула большинство стран, повлияла на повседневную жизнь простых людей, на экономику, на туризм, медицину и другие сферы жизни. Несмотря на то что уровень заболеваемости CoViD-19 постепенно снижается, не все настроены оптимистично. Например, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирус — это разминка перед апокалипсисом.