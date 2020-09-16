Песков надеется, что 2021 год будет благополучнее, чем 2020-й

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами выразил надежду, что следующий год будет благополучнее нынешнего, в том числе с точки зрения эпидемиологической безопасности.

2020 год принёс много потрясений миру, главным из которых стала пандемия коронавируса. Она затронула большинство стран, повлияла на повседневную жизнь простых людей, на экономику, на туризм, медицину и другие сферы жизни. Несмотря на то что уровень заболеваемости CoViD-19 постепенно снижается, не все настроены оптимистично. Например, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что коронавирус — это разминка перед апокалипсисом.