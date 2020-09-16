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Песков надеется, что 2021 год будет благополучнее, чем 2020-й

Представителя Кремля спросили об ожиданиях от эпидемиологической ситуации в следующем году.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами выразил надежду, что следующий год будет благополучнее нынешнего, в том числе с точки зрения эпидемиологической безопасности.

 Вообще, хотелось бы надеяться, что 2021 год будет более благополучным, — отметил Песков.

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