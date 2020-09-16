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На это пять причин. Украинские власти объяснили потерю Крыма

Одним из главных факторов названа слабость украинской армии на полуострове.

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Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины представило результаты расследования причин, по которым страна лишилась Крымского полуострова. Украинские следователи не принимают тот факт, что жители Крыма на референдуме сами высказались за воссоединение с Россией. Они видят проблему в том, что в стране с 2012 года началось "умышленное" понижение боеспособности вооружённых сил.

Как говорится на сайте ведомства, первой причиной стало снижение численного состава Вооружённых сил Украины на полуострове в 2012 и 2013 годах с 240 до 162 тысяч человек.

Но даже оставшиеся в Крыму подразделения были катастрофически недоукомплектованы — на 45–75 процентов. Причиной этого стало значительное понижение штатной численности военкоматов. Этот же момент назван вторым фактором потери контроля над полуостровом.

Третья причина — "уничтожение ПВО Крыма". Как отметили следователи, системы противовоздушной обороны были переведены в командование ВМС Украины на полуострове, а впоследствии эти подразделения полным составом перешли на российскую сторону, отмечается в докладе. Также параллельно была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В и прекращена модернизация зенитных систем С-125 и С200В.

Четвёртой причиной названо самоуправство и якобы незаконные действия украинского крымского командования, которое проводило организационные изменения ВСУ в Крыму, но не вносило их в оборонные документы. В конечном счёте, отмечают следователи, этот фактор не позволил сформировать ударную группу украинских войск на полуострове в 2014 году.

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Для чего ВВС США пытаются выведать секреты обороны российского полуострова и почему в орбиту противостояния России вовлекаются даже дружественные страны.

Пятая причина — отсутствие реакции на внешние угрозы. Так следователи охарактеризовали то, что украинская разведка обладала информацией о некоей "наступательной операции со стороны России", но ВСУ не предприняли никаких мер противодействия на основании этих данных.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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