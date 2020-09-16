"Немаленькие люди этим занимались". Друг Тесака озвучил новую теорию о его загадочной смерти

Загадочная смерть националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО уже породила множество теорий среди его родных и друзей. Родители уверены, что Тесака в изоляторе убили, а вот один из ближайших друзей умершего придерживается другой позиции. Иван (имя изменено по просьбе героя публикации) считает, что Максим сам мог свести счёты с жизнью, но не без посторонней помощи.

— В Красноярске у него были проблемы, это уже подтверждённый факт. Он заявлял, что, если суицид, это не так. Но опять же я читаю письмо (предсмертная записка. — Прим. Лайфа) — это его почерк, и в его это стиле написано, сомнений нет. Но его довели там, последнее время он вообще упадший был. Почему его закрыли в одиночную камеру?! Они вообще не должны закрывать в одиночную камеру и именно его вот закрыли, ещё и в четырёхместную. Смысл?! Надо делать экспертизу, вскрытие, чтобы проверяли кровь, они могут какие-нибудь психотропные добавить туда, — говорит собеседник Лайфа.

По словам Ивана, Тесак был силён духом и мог пройти через многое. Но в то же время он допускает, что одиночество могло повлиять на его друга непредсказуемым образом. Собеседник Лайфа также рассказал, что у осуждённого были далеко идущие планы: отказ от националистического движения, переезд за границу после освобождения, написание книг. Он говорит, что в последнее время родным Тесака и даже его адвокатам под разными предлогами не разрешали навещать осуждённого.

— Может быть, какие-то бумаги подписал. Сейчас, знаете, может и такое быть. Я уже анализировал, понимал, что ему уже не выйти. Довели, это самое настоящее доведение до самоубийства было. И всё так спланировано, всё так сделано. Зачем его повезли в Красноярск?! Почему не давали свиданки?! Там работали с ним, конечно. Сейчас уже смотришь, что происходит, немаленькие люди этим занимались, — заявил Иван.

У собеседника Лайфа осталось ещё много вопросов без ответа относительно смерти Тесака. Однако он уверен в одном: за последнее время с осуждённым случилось то, с чем он не мог справиться.