Тюменские учёные создали технологию по изучению живучести коронавируса

Учёные Института X-BIO Тюменского госуниверситета с коллегами из Российской академии наук, МГУ и Московского энергетического университета, научных центров США и Израиля разрабатывают технологию управляемого капельного кластера для исследования выживаемости коронавирусов.

— Учёные определили наиболее благоприятные погодные условия для сохранения вируса во внешней среде: низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют испарение микрокапель и способствуют долгосрочному выживанию переносимого по воздуху вируса, — приводит URA.ru комментарий пресс-службы вуза.

По мнению специалистов, это поможет в борьбе с CoViD-19. Технология контролируемых кластеров даст возможность в деталях изучить поведение, выживаемость и распространение вирусов, уточнили в вузе.