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Тюменские учёные создали технологию по изучению живучести коронавируса

Они определили условия, в которых вирус сохраняется дольше.

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Фото © EPA / ТАСС

Учёные Института X-BIO Тюменского госуниверситета с коллегами из Российской академии наук, МГУ и Московского энергетического университета, научных центров США и Израиля разрабатывают технологию управляемого капельного кластера для исследования выживаемости коронавирусов.

Учёные определили наиболее благоприятные погодные условия для сохранения вируса во внешней среде: низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют испарение микрокапель и способствуют долгосрочному выживанию переносимого по воздуху вируса, — приводит URA.ru комментарий пресс-службы вуза.

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Эксперт также рассказал, что поможет сохранить иммунитет к CoViD-19.

По мнению специалистов, это поможет в борьбе с CoViD-19. Технология контролируемых кластеров даст возможность в деталях изучить поведение, выживаемость и распространение вирусов, уточнили в вузе.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова привела данные, согласно которым пациент, вылечившийся от CoViD-19, может выделять коронавирус до 48–90 дней, даже если у него нет никаких симптомов болезни и хорошие анализы.

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