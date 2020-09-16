Убивший 77 человек норвежский радикал Брейвик захотел выйти по УДО

Убивший 77 человек норвежский правый радикал Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает издание Verdens Gang.
— Я подал от его имени прошение об условно-досрочном освобождении, — сказал Ойстен Стуррвик, адвокат массового убийцы.
Бойня на острове. Преступление, потрясшее Европу22 июля 2011 года в Норвегии произошёл двойной теракт, унёсший жизни 77 человек. Этот теракт стал крупнейшим в истории страны и одним из самых массовых убийств, когда-либо совершённых одним человеком в мирное время. Террорист – Андерс Брейвик — не предпринимал попыток скрыться и сдался после прибытия правоохранителей.
Стуррвик отметил, что его подзащитный имеет право на такое прошение. В тюрьме он пробыл уже восемь лет. Брейвик подписал прошение своим настоящим именем и ещё одним — Фритьоф Хансен. Такое имя он взял себе за решёткой.
Осуждённый за массовое убийство людей убеждён, что его права нарушаются, так как он находится в одиночной камере. Ранее Брейвик уже подавал иски и жалобы против государства по этому вопросу, но суд их отклонил.
Андерс Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы. Окончательно своей вины Брейвик до сих пор не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.