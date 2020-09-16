Убивший 77 человек норвежский радикал Брейвик захотел выйти по УДО

Убивший 77 человек норвежский правый радикал Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает издание Verdens Gang.

— Я подал от его имени прошение об условно-досрочном освобождении, — сказал Ойстен Стуррвик, адвокат массового убийцы.

Стуррвик отметил, что его подзащитный имеет право на такое прошение. В тюрьме он пробыл уже восемь лет. Брейвик подписал прошение своим настоящим именем и ещё одним — Фритьоф Хансен. Такое имя он взял себе за решёткой.

Осуждённый за массовое убийство людей убеждён, что его права нарушаются, так как он находится в одиночной камере. Ранее Брейвик уже подавал иски и жалобы против государства по этому вопросу, но суд их отклонил.