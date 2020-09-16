"Без громких обещаний". Тутберидзе и Медведева прокомментировали своё воссоединение

— Без громких обещаний. Просто работаем, — так подписала совместную фотографию Этери Тутберидзе с Евгенией Медведевой и тренерским штабом.
В свою очередь Медведева в интервью Первому каналу также высказалась о возвращении к Тутберидзе.
— Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание. Он отнёсся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению, — пояснила она. — Мы сохранили хорошие, тёплые отношения, никаких конфликтов не было. Я рада, что так всё получилось. У нас с Этери Георгиевной всё хорошо. Мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим.
Напомним, что Медведева с 2007 по 2018 год занималась у Тутберидзе. После проигрыша Алине Загитовой на Олимпийских играх в Корее она решила сменить тренера и уехала в Канаду к Брайану Орсеру.
"Достойное решение двух женщин". Тарасова высказалась о возвращении Медведевой к ТутберидзеПосле скандального ухода в 2018-м Евгения вновь будет тренироваться у Тутберидзе.
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