"Без громких обещаний". Тутберидзе и Медведева прокомментировали своё воссоединение

— Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание. Он отнёсся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению, — пояснила она. — Мы сохранили хорошие, тёплые отношения, никаких конфликтов не было. Я рада, что так всё получилось. У нас с Этери Георгиевной всё хорошо. Мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим.



