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"Без громких обещаний". Тутберидзе и Медведева прокомментировали своё воссоединение

Этери Тутберидзе опубликовала в "Инстаграме" фотографию с Евгенией в "Хрустальном".

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Без громких обещаний. Просто работаем, — так подписала совместную фотографию Этери Тутберидзе с Евгенией Медведевой и тренерским штабом.

В свою очередь Медведева в интервью Первому каналу также высказалась о возвращении к Тутберидзе.

Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. На данный момент просто безумно благодарна за его понимание. Он отнёсся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению, — пояснила она. — Мы сохранили хорошие, тёплые отношения, никаких конфликтов не было. Я рада, что так всё получилось. У нас с Этери Георгиевной всё хорошо. Мы встретились, поговорили, сегодня начали работу. Посмотрим.

Напомним, что Медведева с 2007 по 2018 год занималась у Тутберидзе. После проигрыша Алине Загитовой на Олимпийских играх в Корее она решила сменить тренера и уехала в Канаду к Брайану Орсеру.

"Достойное решение двух женщин". Тарасова высказалась о возвращении Медведевой к Тутберидзе

После скандального ухода в 2018-м Евгения вновь будет тренироваться у Тутберидзе.

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