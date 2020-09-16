"Как у тебя с защитой от тейкдауна?" Нурмагомедов обратился к Златану Ибрагимовичу

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором футболист Златан Ибрагимович забивает ударом ноги с разворота.
— А как у тебя с защитой от тейкдауна? — поинтересовался Нурмагомедов у Златана.
Пока шведский футболист ничего не ответил российскому бойцу.
Напомним, что Златан в юности занимался тхэквондо и даже имеет чёрный пояс.
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