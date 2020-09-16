Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Как у тебя с защитой от тейкдауна?" Нурмагомедов обратился к Златану Ибрагимовичу

Российский боец продолжает активно следить за мировым футболом.

65

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в "Инстаграме" видео, на котором футболист Златан Ибрагимович забивает ударом ноги с разворота.

А как у тебя с защитой от тейкдауна? — поинтересовался Нурмагомедов у Златана.

Пока шведский футболист ничего не ответил российскому бойцу.

Напомним, что Златан в юности занимался тхэквондо и даже имеет чёрный пояс.

Выбор редакции

Loading...