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Месси ведёт себя отвратительно: обзывается на поле и наглеет в "Барсе". Самый богатый футболист года слетел с катушек?

А может, звёздному аргентинцу просто не хватает Криштиану Роналду?

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Фото © Twitter / FCBarcelona

Аргентинский форвард Лионель Месси — один из лучших игроков в истории футбола, его редко можно заметить в скандальных историях. В общем, его репутация до настоящего момента была почти идеальной. Но что же случилось с Лео теперь?

Всё началось с того, что Месси решил покинуть "Барселону" после крайне неудачного сезона (каталонцы впервые за долгое время остались без титулов). Руководство клуба, конечно, не хотело отпускать свою главную звезду. Они отказались расторгать контракт в одностороннем порядке и отпустить его бесплатно, хотя такая опция была предусмотрена. Клуб уведомил игрока и агента, что уйти бесплатно ему не удастся, и назвал огромную сумму для сделки (700 миллионов евро). Месси мог обратиться в суд, но ругаться с клубом, который дал ему всё, не стал. Хотя он уже почти договорился с "Манчестер Сити" и мечтал о новом этапе в своей карьере.

Месси бежит из "Барселоны". Сколько вы на этом можете заработать

Внимание, это не учебная тревога: у Лионеля Месси, судя по всему, действительно кончилось терпение. Аргентинец уведомил "Барселону" об уходе из клуба, руководство это подтвердило. Все команды мира мечтают увидеть Лео у себя, но где он в итоге окажется — пока загадка. Если вы её разгадаете раньше самого Месси, можете прилично заработать.

И Месси стал вести себя крайне нагло. Нападающий не явился на обязательный медосмотр команды, на следующий день он пропустил первую тренировку с новым главным тренером Рональдом Куманом.

По большей части это прошло всё мимо меня. В основном это был конфликт Месси с клубом. С тех пор я разговариваю с ним, и мы будем продолжать работать, — сказал новый главный тренер "Барсы". — Он прекрасно знает, что ему нужно прибавить физически, как и всей команде. Но его мастерство говорит само за себя.

Хотя до этого испанские СМИ писали, что после первого разговора Кумана и Месси у них обострились отношения и Лионель решил уйти из команды окончательно.

Привилегии в команде закончились, нужно делать всё для команды. Я буду непреклонен, ты должен думать о команде, — именно это сказал при личном разговоре тренер футболисту, как утверждают испанские журналисты.

В общем, Месси больше не тот, вокруг кого всё крутится в "Барселоне". Это дал понять новый тренер, который заявил, что намерен омолодить команду. Получается, что помимо конфликта с президентом клуба у Месси уже натянутые отношения и с наставником. И это, видимо, выводит Месси из себя. Иначе как понять, что во время товарищеской игры против "Химнастики" он нагрубил полузащитнику Хавьеру Рибельесу, назвав его придурком? Ранее такого за Лео не замечалось.

Во время нашей стычки Месси сказал: "Перестань пинать меня, придурок", — рассказал после матча Рибельес.

Вообще, вся эта история очень похожа на уход Криштиану Роналду из "Реала" после конфликта с президентом королевского клуба. Но если у португальца получилось всё правильно и без подрыва репутации, то у Месси вышло не так. Его начали обвинять в том, что он в сложный момент кидает команду, чуть ли не убегая, как крыса с тонущего корабля.

При всём этом у Месси есть хорошие новости. Forbes признал его самым высокооплачиваемым футболистом в 2020 году. Его доход составляет 126 миллионов долларов (92 миллиона он получил от клуба как зарплату, ещё 34 — его доходы от рекламных контрактов). Второе место у вечного соперника аргентинца Криштиану Роналду (117 миллионов долларов), а замкнул тройку лидеров Неймар (96 миллионов долларов).

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Тут Месси, конечно, обошёл Криша. И это единственное, чем он пока может похвастаться... Сезон в Ла Лиге только начался. Месси нужно доказывать, что он всё тот же трудяга на поле и никакой не скандалист. Выйдет ли?

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