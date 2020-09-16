Месси ведёт себя отвратительно: обзывается на поле и наглеет в "Барсе". Самый богатый футболист года слетел с катушек?

Аргентинский форвард Лионель Месси — один из лучших игроков в истории футбола, его редко можно заметить в скандальных историях. В общем, его репутация до настоящего момента была почти идеальной. Но что же случилось с Лео теперь?

Всё началось с того, что Месси решил покинуть "Барселону" после крайне неудачного сезона (каталонцы впервые за долгое время остались без титулов). Руководство клуба, конечно, не хотело отпускать свою главную звезду. Они отказались расторгать контракт в одностороннем порядке и отпустить его бесплатно, хотя такая опция была предусмотрена. Клуб уведомил игрока и агента, что уйти бесплатно ему не удастся, и назвал огромную сумму для сделки (700 миллионов евро). Месси мог обратиться в суд, но ругаться с клубом, который дал ему всё, не стал. Хотя он уже почти договорился с "Манчестер Сити" и мечтал о новом этапе в своей карьере.

И Месси стал вести себя крайне нагло. Нападающий не явился на обязательный медосмотр команды, на следующий день он пропустил первую тренировку с новым главным тренером Рональдом Куманом.

— По большей части это прошло всё мимо меня. В основном это был конфликт Месси с клубом. С тех пор я разговариваю с ним, и мы будем продолжать работать, — сказал новый главный тренер "Барсы". — Он прекрасно знает, что ему нужно прибавить физически, как и всей команде. Но его мастерство говорит само за себя.

Хотя до этого испанские СМИ писали, что после первого разговора Кумана и Месси у них обострились отношения и Лионель решил уйти из команды окончательно.

— Привилегии в команде закончились, нужно делать всё для команды. Я буду непреклонен, ты должен думать о команде, — именно это сказал при личном разговоре тренер футболисту, как утверждают испанские журналисты.

В общем, Месси больше не тот, вокруг кого всё крутится в "Барселоне". Это дал понять новый тренер, который заявил, что намерен омолодить команду. Получается, что помимо конфликта с президентом клуба у Месси уже натянутые отношения и с наставником. И это, видимо, выводит Месси из себя. Иначе как понять, что во время товарищеской игры против "Химнастики" он нагрубил полузащитнику Хавьеру Рибельесу, назвав его придурком? Ранее такого за Лео не замечалось.

— Во время нашей стычки Месси сказал: "Перестань пинать меня, придурок", — рассказал после матча Рибельес.

Вообще, вся эта история очень похожа на уход Криштиану Роналду из "Реала" после конфликта с президентом королевского клуба. Но если у португальца получилось всё правильно и без подрыва репутации, то у Месси вышло не так. Его начали обвинять в том, что он в сложный момент кидает команду, чуть ли не убегая, как крыса с тонущего корабля.

При всём этом у Месси есть хорошие новости. Forbes признал его самым высокооплачиваемым футболистом в 2020 году. Его доход составляет 126 миллионов долларов (92 миллиона он получил от клуба как зарплату, ещё 34 — его доходы от рекламных контрактов). Второе место у вечного соперника аргентинца Криштиану Роналду (117 миллионов долларов), а замкнул тройку лидеров Неймар (96 миллионов долларов).