Украина официально отказалась впускать паломников-иудаистов из Белоруссии

Правительство Украины отказалось делать исключение для еврейских паломников-хасидов, направлявшихся в Умань из Белоруссии на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
— За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни, — говорится в сообщении ведомства.
Примечательно, что запрет на въезд иностранцев на территорию Украины, введённый в связи с пандемией коронавируса, истекает всего через девять дней после празднования — 28 сентября. Однако ещё до начала паломничества украинские власти отказывались рассматривать вопрос о возможности проведения мероприятия.
— На территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера, — пояснили в Офисе Президента Украины.
"Вопрос касается жизни". Мэр украинского города приехал к офису Зеленского с палаткой и спальником — видеоОн настроен серьёзно и намерен ждать президента до победного.
Как сообщал Лайф, более полутора тысяч евреев-хасидов оказались блокированы в пограничной зоне между Белоруссией и Украиной. Верующие направлялись с паломническими целями в Умань на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана), поскольку там расположена могила основателя брацлавского хасидского движения рабби Нахмана.