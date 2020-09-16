Украина официально отказалась впускать паломников-иудаистов из Белоруссии

Правительство Украины отказалось делать исключение для еврейских паломников-хасидов, направлявшихся в Умань из Белоруссии на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана) 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

— За соответствующее решение проголосовали сегодня, 16 сентября, во время заседания правительства. Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни, — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что запрет на въезд иностранцев на территорию Украины, введённый в связи с пандемией коронавируса, истекает всего через девять дней после празднования — 28 сентября. Однако ещё до начала паломничества украинские власти отказывались рассматривать вопрос о возможности проведения мероприятия.

— На территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера, — пояснили в Офисе Президента Украины.