Лидер движения "Сдай педофила": Действия Тесака причиняли детям не меньшую травму

Депрессия, месть педофилов или смертельный спектакль. Все версии загадочной гибели ТесакаСледственный комитет и ФСИН разбираются в обстоятельствах смерти в СИЗО Челябинска известного активиста, борца с педофилами и наркоторговцами Максима Марцинкевича (Тесак). В мае следующего года он должен был освободиться, но сегодня стало известно о его самоубийстве в одиночной камере. Знающие Тесака люди категорически не верят в то, что он мог свести счёты с жизнью сознательно, и приводят другие версии. Семья Марцинкевича уже попросила главу Следственного комитета возбудить дело об убийстве.
— Я очень хорошо знакома с этой стороной его деятельности. Так называемая организация "Оккупай-педофиляй" мало имела отношения к тому, что называется "борьба с педофилией". По сути, это была такая история, как "легализованная история про насилие над людьми". Насколько понимаю, человек был склонен очень сильно к агрессивному насилию, поэтому ему пришла в голову вот эта вот история про педофилов, потому что их якобы не жалко, и люди такой самосуд начали одобрять, — рассуждает собеседница Лайфа.
Левченко убеждена, что методы Тесака и его сторонников имели обратный эффект: избиения и унижения, по её словам, не остановят реального педофила, а лишь ожесточат. Вместе с тем известны случаи, когда последователи Тесака срывали целые спецоперации сотрудникам полиции и СКР. Левченко рассказала, что преступников тогда вели уже несколько месяцев, собирая доказательства, а "молодчики со своими камерами" всё срывали.
Лайф выяснил содержание предсмертной записки националиста ТесакаТело осуждённого нашли утром 16 сентября в челябинском СИЗО, где он дожидался этапирования в Москву.
— Он научится прятаться лучше, а агрессию свою накопленную выместит на детях, — отметила она. — Педофилов не меняет даже тюрьма, он выходит через 20 лет и начинает заниматься всем тем же самым.
Левченко отметила и тот факт, что Тесак использовал в качестве наживок несовершеннолетних детей. Под его кураторством они переписывались с педофилами на развратные темы.
Отец Тесака просит возбудить дело об убийстве сынаБлизкие не верят, что Максим Марцинкевич мог покончить с собой в СИЗО.
— Текст им подсказывал сам Тесак. То есть его самого ещё тогда можно было посадить за ту же самую статью "Развратные действия", потому что он, по сути, развращал этих детей, вовлекая их в этот процесс, они получали не меньшую психологическую травму, — заключила Левченко.
Напомним, что известного активиста, борца с педофилами и наркоторговцами Максима Марцинкевича (Тесака) нашли мёртвым в СИЗО Челябинска. В мае следующего года он должен был освободиться, но сегодня стало известно о его самоубийстве. Тесак оставил предсмертную записку, но знающие его люди категорически не верят в то, что он мог свести счёты с жизнью сознательно, и приводят другие версии. Семья Марцинкевича уже попросила главу Следственного комитета возбудить дело об убийстве.