Лидер движения "Сдай педофила": Действия Тесака причиняли детям не меньшую травму

— Я очень хорошо знакома с этой стороной его деятельности. Так называемая организация "Оккупай-педофиляй" мало имела отношения к тому, что называется "борьба с педофилией". По сути, это была такая история, как "легализованная история про насилие над людьми". Насколько понимаю, человек был склонен очень сильно к агрессивному насилию, поэтому ему пришла в голову вот эта вот история про педофилов, потому что их якобы не жалко, и люди такой самосуд начали одобрять, — рассуждает собеседница Лайфа.

Левченко убеждена, что методы Тесака и его сторонников имели обратный эффект: избиения и унижения, по её словам, не остановят реального педофила, а лишь ожесточат. Вместе с тем известны случаи, когда последователи Тесака срывали целые спецоперации сотрудникам полиции и СКР. Левченко рассказала, что преступников тогда вели уже несколько месяцев, собирая доказательства, а "молодчики со своими камерами" всё срывали.

— Он научится прятаться лучше, а агрессию свою накопленную выместит на детях, — отметила она. — Педофилов не меняет даже тюрьма, он выходит через 20 лет и начинает заниматься всем тем же самым.

Левченко отметила и тот факт, что Тесак использовал в качестве наживок несовершеннолетних детей. Под его кураторством они переписывались с педофилами на развратные темы.

— Текст им подсказывал сам Тесак. То есть его самого ещё тогда можно было посадить за ту же самую статью "Развратные действия", потому что он, по сути, развращал этих детей, вовлекая их в этот процесс, они получали не меньшую психологическую травму, — заключила Левченко.