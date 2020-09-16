Депрессия, месть педофилов или смертельный спектакль. Все версии загадочной гибели Тесака

Следственный комитет и ФСИН разбираются в обстоятельствах смерти в СИЗО Челябинска известного активиста, борца с педофилами и наркоторговцами Максима Марцинкевича (Тесак). В мае следующего года он должен был освободиться, но сегодня стало известно о его самоубийстве в одиночной камере. Знающие Тесака люди категорически не верят в то, что он мог свести счёты с жизнью сознательно, и приводят другие версии. Семья Марцинкевича уже попросила главу Следственного комитета возбудить дело об убийстве.

Тело Тесака было обнаружено в 6:15 утра в одной из камер СИЗО № 3 в Челябинске, где Марцинкевич находился на пересылке. Его должны были отправить в Москву для новых следственных действий. По сообщению источника Лайфа, причиной его смерти является удушение (механическая асфиксия). В камере он сидел один, видеонаблюдения там не было. Пресс-служба регионального ФСИН признала самоубийство Марцинкевича и пояснила, что прибывшие на место медики пытались реанимировать арестанта, однако положительного результата это не принесло.

Фото © VK / Максим Тесак Марцинкевич

Рядом с телом Тесака нашли лезвие и очень странную записку, датированную вчерашним днём. — Уважаемая администрация СИЗО! Прошу извинения за доставленные неудобства. У меня к вам огромная и последняя просьба: отправьте, пожалуйста, ФСИН, письмо по адресу. Вот номер… Екатерина Руслановна. Она моя гражданская жена, проживает в Екатеринбурге. Книгу "Протекционизм и коммунизм" и чёрный ежедневник прошу передать ей. Все остальные вещи — утилизировать.

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Во ФСИН Челябинской области началась служебная проверка, в ходе которой тюремное ведомство будет выяснять обстоятельства самоубийства Тесака, а также причины, которые к нему привели. Если выяснится, что арестант ранее высказывал намерения о самоубийстве и на это никто не реагировал, персоналу СИЗО грозит уголовное дело. Под проверку попадёт руководство и вся дежурная смена СИЗО. Свою доследственную проверку проводит и местное Следственное управление СКР, по итогам которой может появиться уголовное дело. Загадок в этой истории много.

Убийство или самоубийство?

Тесак прославился как лидер запрещённой в России неонацистской организации "Формат-18". Свой первый срок Марцинкевич получил по заявлению оппозиционера Алексея Навального за неофашистский дебош в клубе "Билингва", где проходили политические дебаты с его участием. После отсидки Марцинкевич написал книгу и активно осваивал социальные сети. Широкую известность ему принесло движение "Оккупай-педофиляй", которое устраивало охоту на педофилов, выкладывая ролики с "сафари" на "Ютубе".

Максима Марцинкевича задержали на Кубе в 2014 году и депортировали в Россию. В 2018-м Тесака признали виновным в возбуждении ненависти и вражды написанной им книгой "Реструкт", а также в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении и повреждении имущества. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима, затем приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. В конце декабря 2018 года Марцинкевича вновь приговорили к аналогичному сроку.

На первый взгляд у Тесака не было причин расставаться с жизнью. Его должны были освободить уже весной следующего года, и у него были довольно большие планы на жизнь. Последняя новость в его социальных сетях датирована 24 августа. И она написана с оттенком тревоги и недоумения. — Максима до сих пор держат в СИЗО, всё не попадёт в лагерь. И непонятно почему, вроде как даже с учётом ковида должен был в итоге давно уже приехать, а его в СИЗО держат, потом в больницу везут, потом назад в СИЗО — и так уже несколько месяцев...

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

По информации Лайфа, Марцинкевича держали в СИЗО, чтобы отправить его по этапу в Москву, где следователи подняли материалы одного старого дела об убийстве в 90-х годах. На причастность к этому убийству и собирались проверить Тесака. Непонятно, что хотели выяснить следователи, учитывая то, что в те суровые годы Марцинкевич ещё учился в школе. Адвокат Тесака Валентина Трофимик рассказала журналистам, что перед самоубийством у Максима якобы требовали подписать явку с повинной и он ничего не подписал. Была информация и о том, что его якобы пытали. Возможно, Тесак решил, что у следствия есть крепкие козыри против него и ему грозит новый суровый срок, поэтому и свёл счёты с жизнью.

Отец Марцинкевича не верит в самоубийство сына и намерен разобраться в этой истории. Представлять его интересы будет адвокат Алексей Михальчик. Когда-то он защищал Тесака. Михальчик уже направил заявление с просьбой возбудить уголовное дело об убийстве Марцинкевича в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

— Я считаю, что это полный бред, эта записка. Из неё просто торчат реальные уши. То есть я не могу поверить, чтобы человек, достаточно, в принципе, конфликтный и независимый, такой как Максим, написал: "Прошу не винить администрацию". Что это вообще такое? Какое ему дело до администрации? Да ему плевать всегда было! Однозначно надиктованный текст. Я думаю, что ему надиктовали и применяли при этом пытки, необходимо срочную экспертизу проводить, — заявил Алексей Михальчик.

Согласно другой версии, с Тесаком могли расправиться прямо в СИЗО его многочисленные враги, в том числе и из педофильского лобби. Впрочем, один из бывших адвокатов Тесака Александр Железников скептически отнёсся к этой версии. По его словам, с учётом положения Тесака педофильское лобби вряд ли считало его опасным. — По их мнению, он уже был полностью нейтрализован. Его книги признаны экстремистскими, его движение разогнано, а сам он сидит в тюрьме, — рассказал адвокат.

Адвокат Железников не верит в то, что его бывший подзащитный, которого он хорошо знал, мог самостоятельно свести счёты с жизнью.

— Уйти из жизни от депрессии или пасуя перед жизненными трудностями Марцинкевич не мог. Нервы у него были просто крепчайшие. Это был сильный духом человек. Его в тюрьме уважали и даже боялись, — пояснил адвокат.

Да и сам Тесак ещё в 2014 году писал соратникам, что совершать самоубийство он не собирается, а если его вдруг найдут повешенным или "вскрытым", то, скорее всего, ему в этом просто "помогли".

© VK / Максим Тесак Марцинкевич

Есть ещё одна версия гибели легендарного Тесака. Лайфу удалось связаться с людьми, с которыми он когда-то сидел. Они рассказали, что Марцинкевич был мастером так называемых мастырок. В криминальном мире так называют спектакли арестантов, когда они умело наносят себе увечья, устрашающие по внешнему виду, но безопасные для здоровья и жизни. Цель их простая — оказать давление на администрацию или следствие, получить некую передышку, перевестись в другую камеру, зону или в тюремную больницу. Так вот, в этом, по словам зэков, Тесак был мастер. Он мог умело нанести себе неопасное для жизни увечье и попасть в больницу, где условия содержания значительно лучше. Там можно было дистанцироваться от суровых тюремных будней.