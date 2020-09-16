"Не хотите платить — зачем рожали?" В Хабаровском крае родителей травят из-за отказа сдавать деньги на стулья

Маму и папу первоклассницы школы № 36 в Комсомольске-на-Амуре травят родители других учеников за отказ скидываться на рабочие тетради, стулья и кулеры. Руководство школы отмечает: денег действительно ни на что не хватает, но все сборы добровольные.

Вероника и Николай (имена изменены) из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае начали бороться с поборами с родителей, когда их дочь ходила в детский сад. Отказывались сдавать деньги на туалетную бумагу и на ремонт, писали жалобы в управление образования города. Вероника — индивидуальный предприниматель в сфере туризма, Николай — бывший сотрудник полиции, в 2016 году он был признан лучшим участковым УМВД по криминалистической подготовке. По словам родителей, после отказа от участия в поборах в детсаду начались скандалы, их дочку Настю (имя изменено) начали травить и избивать другие дети. Пришлось сменить группу и обратиться в полицию. В итоге буллинг прекратился, девочка пошла в школу, но и здесь ситуация может повториться.

По словам родителей, в августе классный руководитель сообщила, что нужно сдать по 1750 рублей на рабочие тетради, которые учитель без согласия класса закупила ещё весной.

— Мы вообще были против того, чтобы нас добавляли в какие-то родительские чаты в мессенджерах, где обычно начинается травля. Если есть вопросы — давайте их решать на собраниях. Но наши персональные данные без нашего согласия использовали, нас включили в чат, где началась откровенная травля, — говорит Николай.

Когда Вероника попросила объяснить, почему рабочие тетради приобретались не через госзакупки, а деньги за пособия родители должны переводить на личную банковскую карту педагога, ей ответили: "Школа тетради не закупает, только учебники. Остальные вопросы задавайте власть имущим". Вероника к совету прислушалась и обратилась к директору школы Елене Гутовой в письменном виде.

После этого директор пригласила семью на личную встречу, где, как утверждает Николай, сообщила, что на все учебные пособия нужно 4,5 миллиона рублей, а школе из бюджета было выделено около 800 тысяч.

— Такие ответы мы не приемлем. Если деньги не выделяются, дайте письменный ответ, почему финансирования не хватило. Направляйте запросы на дополнительные средства в администрацию. Рабочие тетради, если они включены в учебно-методический комплекс (УМК), должны быть оплачены из бюджета. Если в УМК этих тетрадей нет, учитель не имеет право задавать задания по этим тетрадям, — отмечает Николай.

По словам правозащитницы Анны Тажеевой, к которой обратились родители, использовать рабочие тетради можно в самостоятельной работе школьников дома, но не в стенах школы. Иначе это нарушение закона.

Другие родители школьников встали на защиту учителя и сказали, что ещё неплохо было бы купить стулья за свой счёт, чтобы дети не испортили форму, цепляясь за сколы на старой мебели. А также надо бы купить кулер с водой, чтобы в период пандемии дети реже выходили из класса. Одна из мамочек записала голосовое сообщение в общий чат, в котором заявила: "Если вам что-то не нравится, можете своего ребёнка в школу не водить. Вы занимаетесь какой-то ерундой. Вопрос один возник: зачем вы рожали?"

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Конфликт после таких слов обострился. Веронику удалили из чата класса и добавили в отдельный чат, где состояли только родители первоклашек. И здесь посыпались голосовые сообщения, в которых мамы прямым текстом говорили, что будут травить и Веронику с Николаем, и их дочь, чтобы ребёнка перевели в другой класс, а лучше — в другую школу. Уже сейчас родители готовы написать коллективное обращение к директору учебного заведения и начальнику управления образования города, чтобы Настю и её семью заставили уйти.

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Николай в разговоре с Лайфом отметил, что боится за свою дочь. Настя уже сталкивалась с побоями и буллингом в детском саду, не хочется, чтобы это повторилось и в школе. Но и прогибаться, переводить дочь, менять школу или сдавать деньги на нужды класса, что он и его жена считают неприкрытой коррупцией, они не станут.

Лайф связался с директором школы № 36 в Комсомольске-на-Амуре. В разговоре с журналистом Елена Гутова сквозь слёзы призналась, что проблема недостаточного финансирования стоит очень остро. Причём не только в их школе, а во всём Хабаровском крае. И сейчас педагоги надеются, что с приходом нового губернатора ситуация как-то улучшится.

— Каждый год нам говорят: "Сейчас плохо, но готовьтесь, что дальше будет хуже". Когда я пришла сюда пять лет назад, нам выделили около 800 тысяч на ремонт здания, спустя год — 500 тысяч, затем — 250, потом — 100 тысяч рублей. К этому году дали около 200 тысяч, но этого недостаточно. У нас крыша протекает, понимаете, какие это деньги? С учебными пособиями аналогичная история. Мы не требуем, чтобы родители покупали рабочие тетради, но если они хотят — мы не против, — говорит Елена Гутова.

О скандале между родителями директор школы знает. По её словам, в самом начале учебного года, когда конфликт только начался, она пригласила к себе родителей, которые выступают против Вероники и Николая, попросила их прекратить травлю и принести извинения семье маленькой Насти. Также Елена Гутова отметила, что Вероника и Николай изначально были настроены стоять на своём: в середине августа они пришли и заявили, что будут бороться с поборами, предложили делать это вместе с администрацией школы.

— "А если вы отказываетесь, то мы будем бороться против вас", — так они мне сказали, — добавила директор. Комплект рабочих тетрадей для Насти Елена Гутова решила купить за свой счёт, чтобы ребёнок мог учиться, как все дети в классе, раз родители не хотят сдавать деньги.

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Классный руководитель заявила о своём желании уволиться из школы. По словам директора, она не хочет работать в атмосфере постоянных конфликтов и боится, что любое её замечание или негативная оценка, поставленная Насте, будут расцениваться как травля ребёнка. Другие родители собирают подписи против Вероники и Николая, обращаются в управление образования города и края с просьбой избавить класс от этой семьи. Поэтому директор предложила родителям перевести девочку в другой класс. Родители отказались.

Лайф направил запрос в Управление образования Администрации города Комсомольска-на-Амуре с просьбой рассказать, как контролируются поборы и травля в школе № 36.

Вероника и Николай написали заявления и в управление образования, и в полицию, поскольку травля, как они считают, продолжается. Родители других учеников записывают голосовые сообщения (аудио есть в распоряжении редакции), в которых утверждают, что Вероника и Николай преследуют учителя, не дают работать директору, мешают учиться детям. Но, как утверждают мама и папа маленькой Насти, это абсолютная ложь — можно и посмотреть книги на вахте, и проверить камеры, и сделать детализацию звонков, чтобы понять, что это клевета.

— Комсомольск-на-Амуре — город небольшой. И такая репутация нам точно не нужна. Поэтому мы будем добиваться правды и дочь в обиду не дадим, — говорит Николай.