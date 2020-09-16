Отец Тесака просит возбудить дело об убийстве их сына

Отец националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, требует возбудить уголовное дело об убийстве сына. Близкие считают, что он не мог покончить с собой, поскольку был "морально устойчивым, волевым человеком". Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик.

Представитель интересов семьи уже направил обращение отца Марцинкевича главе СК РФ Александру Бастрыкину.

— Мы решили на председателя СКР заявление подать, потому что считаем, что очень широкий общественный резонанс вызвала эта смерть и необходим контроль, — рассказал Михальчик Лайфу.

Он назвал бредом версию о суициде и "предсмертной записке", поскольку, по его данным, незадолго до смерти Марцинкевич жаловался на пытки.

— Я считаю, что это полный бред, эта записка. Я не могу поверить, чтобы человек достаточно конфликтный и независимый, такой как Максим, написал: "Прошу не винить администрацию". Какое ему дело до администрации? Да ему плевать всегда было! Однозначно надиктованный текст, — добавил адвокат.