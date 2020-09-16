Художник захотел построить копию мавзолея в США и выкупить тело Ленина

Скандально известный американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна заявил о намерении построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело советского вождя.
— Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям... Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы художника.
Датуна намерен выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, но готов собрать для этого более миллиарда долларов. Он считает, что "Россия уже давно империя" и не нуждается в таких атрибутах, как мавзолей и Ленин. Это больше нужно Вашингтону, который, по его мнению, движется в сторону коммунизма и социалистических идей.
Портрет Путина работы американского художника был продан за $400 тысячДатуна посвятил картину встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом. Художник посоветовал лидерам заглянуть друг другу в глаза.
Датуна является одним из самых продаваемых мировых художников. Его инсталляция "Стив Джобс" была продана за 210 тысяч долларов. Но наибольшую известность он получил после того, как съел банан стоимостью до 150 тысяч долларов своего итальянского коллеги Маурицио Каттелана.