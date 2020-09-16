Художник захотел построить копию мавзолея в США и выкупить тело Ленина

Скандально известный американский художник грузинского происхождения Дэвид Датуна заявил о намерении построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело советского вождя.

— Смысл арт-объекта художник объясняет значительными изменениями в США, которые выражаются в движении общества к социал-коммунистическим преобразованиям... Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок, — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы художника.

Датуна намерен выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, но готов собрать для этого более миллиарда долларов. Он считает, что "Россия уже давно империя" и не нуждается в таких атрибутах, как мавзолей и Ленин. Это больше нужно Вашингтону, который, по его мнению, движется в сторону коммунизма и социалистических идей.