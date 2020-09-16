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Названы самые популярные и редкие имена новорождённых в Москве

В столице есть малыши по имени Джульетта, Марс, Гамлет, Космос и Июлиан.

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Фото © Pixabay

Чаще всего жители Москвы называли новорождённых летом 2020 года именами Александр и София. Александром за эти три месяца в столице нарекли 722 мальчика, а Софией — 822 девочки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу комплекса социального развития.

Популярными этим летом также стали имена Мария, Анна, Полина, Есения, Михаил, Максим и Артём. Иногда родители останавливали свой выбор и на необычных именах. Так, в Москве появились четыре Венеры, три Музы, две Арии, 21 Афина, одна Джульетта, а также два Марса, четыре Гамлета и по одному Космосу и Июлиану.

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