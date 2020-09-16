Специалист по найму рассказала, как устроиться на работу мечты

Тем, кто подумывает о поиске новой работы, в первую очередь стоит проанализировать свой опыт и в целом задаться вопросами, что вам интересно, есть ли профессиональные сферы, в которых хочется расти и реализовываться. А поможет в этом составление резюме. Во время этого процесса легче оценить свой профессиональный опыт, чтобы определиться с выбором работы мечты.
— Резюме, несмотря на цифровизацию, — это ключевой момент при поиске работы. Собеседования может не случиться, если мы не увидим нужного резюме, не найдём там то, что ищем. Важно указать всё необходимое, не указывать лишнего, — заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" HR-специалист Кристина Кируц.
Если уже есть понимание, кем именно хочется трудиться, то в резюме стоит уделить внимание деталям. Например, внешнему виду на фотографии, по которой работодатель будет оценивать потенциального сотрудника. Также не лишним будет расписать подробности работы на предыдущих местах — должностные обязанности, личные достижения и т.д. А вот причиной ухода с прежнего места работы лучше указывать желание дальнейшего карьерного или профессионального роста.
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