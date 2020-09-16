"Он — собака". Обнародован разговор Байдена и Порошенко с шутками про Трампа

Народный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал ещё одну порцию аудиокомпромата на экс-президента Украины Петра Порошенко. На записях, которые нардеп представил общественности, звучат голоса пятого президента страны и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Речь шла о Дональде Трампе.

— Я рассказал ему [Трампу] про множество дел, которые реализуют президент Обама и нынешняя администрация. Но, честно говоря, я ожидал более прохладного разговора. Но он был довольно искренним и тёплым, — говорит на записи Порошенко.

Байден на это отреагировал довольно резко. Он стал высмеивать Трампа.

— Хорошо, смотрите, этот парень, говоря по-английски, он — собака, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги. Это выражение на английском языке. Он схватил машину. Он не знает, что делать, он даже не знает, из чего сделан этот автомобиль или что в нём, — сказал Байден.

В разговоре Байден хвалит Порошенко и называет первым, кто создал свободную от коррупции страну. По его мнению, "лет через 30 дети будут петь песни о Порошенко". Байден заявил, что тот "стал преданным независимости нового государства и некоррумпированной нации".

По словам Деркача, разговор Байдена и Порошенко происходил 16 ноября 2016 года. Это было как раз после избрания Трампа президентом США.