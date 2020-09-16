Правительство решило пересмотреть акцизы на табак и использование природных ресурсов

В качестве одной из мер по наполнению российского бюджета Правительство РФ предлагает повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табачную продукцию. Об этом в ходе правительственного заседания заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции, — сказал глава кабмина.

Также планируется изменить параметры налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Всё это — "лишь некоторые из предложений". Суть их — увеличить налоги с доходных отраслей.