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Правительство решило пересмотреть акцизы на табак и использование природных ресурсов

Цель — компенсировать убытки бюджета на фоне пандемии коронавируса.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Правительства РФ. Фото © ТАСС / Александр Астафьев

В качестве одной из мер по наполнению российского бюджета Правительство РФ предлагает повысить плату за пользование природными ресурсами и поднять ставки акцизов на табачную продукцию. Об этом в ходе правительственного заседания заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции, — сказал глава кабмина.

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При одном из них возможны вторая волна пандемии и возвращение ограничений.

Также планируется изменить параметры налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Всё это — "лишь некоторые из предложений". Суть их — увеличить налоги с доходных отраслей.

Ранее Лайф публиковал мнение экспертов о повышении акцизов на табак. Как они считают, это принесёт только больше вреда, чем пользы.

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