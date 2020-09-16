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Курьера Lamoda жестоко избили и изрезали ножом в Петербурге. Всё из-за парковки

Злоумышленник оставил раненого истекать кровью на улице и сбежал.

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Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге курьера интернет-магазина Lamoda жестоко избили и изрезали ножом. 28-летний пострадавший попал в больницу в тяжёлом состоянии с ранениями головы, шеи и другими травмами, сообщили Лайфу в городском ГУ МВД России.

Травмы мужчина получил в ходе конфликта с неизвестным, который у дома № 5 по улице Исполкомской ударил рабочую машину, на которой передвигался потерпевший, — уточнили в управлении.

Инцидент произошёл вечером 15 сентября. Прохожего разозлила неправильная парковка курьера, из-за чего он вызвал его на разговор. Беседа переросла в потасовку, в ходе которой мужчина достал нож. Он оставил раненого курьера на улице и сбежал. Скорую и полицию вызвали жильцы дома. Преступника ищут.

Курьеры против клиентов. Домогательства, доставка испражнений — далеко зашло

Курьер "Яндекс.Лавки" вместе с продуктами доставил клиентке ведро мочи, а курьер, доставлявший обед из Burger King, начал приставать через мессенджер к несовершеннолетнему ребёнку. Лайф попытался разобраться, кто отвечает за действия курьеров.

Ранее сообщалось, что курьер "Яндекс.Лавки" доставил жительнице Петербурга ведро с мочой.

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