Брошенная на скамейке девочка оказалась пятой в семье. Горе-мамаша сама звонила в полицию

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова проведала младенца, которого нашли на лавочке возле одного из домов в подмосковном посёлке Калинина, и рассказала о его состоянии.

— Врачи сообщают, что девочка здоровенькая, доношенная, 3600. Была рождена дома, пуповина перевязана. В настоящее время установлено, что о найденной малышке в полицию сообщила именно её мать. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося, — сказала она.

По словам Мишоновой, мама девочки одинокая и это её пятый ребёнок. В поле зрения органов системы профилактики она раньше не попадала. Пока что важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Соцслужбы готовы при необходимости оказать поддержку её семье.