Брошенная на скамейке девочка оказалась пятой в семье. Горе-мамаша сама звонила в полицию

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова проведала младенца, которого нашли на лавочке возле одного из домов в подмосковном посёлке Калинина, и рассказала о его состоянии.
— Врачи сообщают, что девочка здоровенькая, доношенная, 3600. Была рождена дома, пуповина перевязана. В настоящее время установлено, что о найденной малышке в полицию сообщила именно её мать. Сейчас полиция выясняет обстоятельства случившегося, — сказала она.
Зелёнкой в лицо за ссору в соцсетях. В Москве мать с дочерью чуть не выжгли глаз школьницеДевочку пришлось экстренно везти в больницу. Она получила ожог роговицы.
По словам Мишоновой, мама девочки одинокая и это её пятый ребёнок. В поле зрения органов системы профилактики она раньше не попадала. Пока что важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Соцслужбы готовы при необходимости оказать поддержку её семье.
Как сообщал Лайф, ребёнок был брошен на лавочке возле одного из домов в подмосковном посёлке Калинина. Малышке всего около месяца. Её пока отправили в больницу. По словам представителя ГУ МВД РФ, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.