Зелёнкой в лицо за ссору в соцсетях. В Москве мать с дочерью чуть не выжгли глаз школьнице

В Москве школьница едва не лишилась зрения на один глаз. Она попала в Морозовскую больницу после нападения на улице. Женщина выплеснула ей целый стакан зелёнки прямо в лицо.

Как рассказал Лайфу источник, 15-лентяя девочка повздорила с 13-летней знакомой в соцсетях. Оказалось, та составила план мести. Когда старшая школьница была в пиццерии, ей позвонила младшая и уточнила, где она находится. Через некоторое время туда вошла мать звонившей девочки и предложила выйти на улицу. Пригрозила, что та "за всё ответит".

На улице 15-летняя девочка и получила в лицо зелёнку. Как затем установила полиция, женщина заготовила этого препарата примерно 0,3–0,5 литра. Жидкость попала подростку в глаз. Её пришлось везти в больницу, и там поставили диагноз: химический ожог роговицы и конъюнктивального мешка третьей степени. Состояние удовлетворительное. Теперь в этом деле разбирается полиция.