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Юрист рассказала, почему нельзя самовольно высаживать деревья у дома

Нужно получить согласие если не местных властей, то соседей. Всё зависит от участка.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Облагораживание придомовой территории зелёными насаждениями не всегда может быть законно. Как объяснила телеканалу "Санкт-Петербург" юрист Наталья Михеева, прежде чем начать высадку деревьев, необходимо узнать, кому принадлежит земля. В частности, сделать это можно на официальном портале региональной государственной информационной системы.

– На сайте РГИС вы смотрите свой адрес дома и вы видите границы земельных участков, которые либо принадлежат многоквартирному дому, либо находятся в ведении муниципальных или региональных властей, – пояснила в эфире телеканала Наталья Михеева.

Если участок в собственности муниципальных или районных властей, то для высадки деревьев на территории стоит сначала обратиться в органы местного самоуправления. Если же есть желание разбить целый сад на территории многоквартирного дома, то нужно получить ордер ГАТИ. Также высадку стоит согласовать с соседями по дому.

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Даже при получении всех необходимых разрешений нельзя забывать про регламент и правила использования придомовых территорий. Например, высокие деревья нельзя высаживать ближе, чем на пять метров к зданию. А кустарники не должны быть выше окон первого этажа, подчеркнула Михеева.

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