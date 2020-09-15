Московский каршеринг Rentmee запер клиента в машине на два часа

Сервис каршеринга Rentmee заблокировал водителя в машине. Об этом сообщил его пользователь в "Фейсбуке".
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Клиент сервиса Глеб Панов опубликовал скриншот приложения. В нём появилось уведомление об ошибке в системе. Пользователь не мог выбраться из автомобиля.
Позже Панов сообщил, что выбрался из машины. Причины появления ошибки в сервисе неизвестны.
Сначала — штраф за ДТП, потом — ещё сто тысяч сверху. Каршеринги могут крепко приложиться к вашей картеСкоро таким транспортом станет невыгодно пользоваться.
В официальном паблике во "ВКонтакте" сервис Rentmee сообщил о проблемах и подтвердил, что в работе приложения могут наблюдаться сбои.
Rentmee не оставляет контактов для обратной связи. Представитель компании во "ВКонтакте" не отвечает на запросы. Телефон технической поддержки сервиса тоже недоступен.
Как сообщил Лайфу представитель другого популярного каршеринга Москвы, в случае подобных неполадок пользователь имеет право выбить стекло, чтобы выбраться на свободу. Все его действия и попытки разблокировать авто должны регистрироваться в приложении и на серверах каршеринга, что подтвердит его невиновность.
Издатель сайта truesharing.ru Юрий Николаев говорит, что, возможно, у клиента был и другой способ вылезти из машины.
— Возможно, у клиента получилось бы включить зажигание, открыть окно и вылезти через него, если замки не открываются уже два часа, — говорит эксперт.
Произошедший случай — редкость. По словам издателя сайта truesharing.ru, даже в случае сбоя программного обеспечения каршеринг можно открыть с помощью центрального замка.
— Случай, произошедший сегодня, крайне редкий. Это странно, что из-за сбоя автомобиль не открывался механическим путём — центральным замком, — говорит Николаев.