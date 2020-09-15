"Всего лишаете". В Краснодаре водитель на коленях умолял инспекторов не забирать права — видео

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В Краснодаре 60-летний водитель выехал на встречную полосу, а затем попытался найти повод уйти от наказания. Сначала мужчина упрекнул инспекторов ДПС в том, что они "спрятались", и пригрозил выложить их фото в Интернет. Но это не сработало, и нарушитель встал перед правоохранителями на колени.

— Будь человеком, в конце-то концов! Будь ты человеком... Я не встану, я сейчас лягу. Вы меня сейчас всего лишаете, — обращается мужчина к инспекторам.

После слов полицейских о том, что нарушителя могут наказать за неповиновение, если он не прекратит этот цирк, тот встаёт на ноги. Как рассказали Лайфу в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, инцидент произошёл 2 сентября. Автомобилист выехал на встречную полосу на улице 40 лет Победы при повороте на улицу Некрасова, в связи с чем на него составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, предусматривающий штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырёх месяцев до полугода.

— Водители в нашей практике много что могут говорить во время общения с сотрудниками полиции. Работа полицейских достаточно сложная. В первую очередь это общение непосредственно с гражданами, и поэтому, естественно, надо с пониманием относиться ко всем гражданам. И если граждане занимают какую-то противоборствующую позицию, им необходимо разъяснять их факт нарушения, — заключили в управлении.