Рогозин окрестил Венеру "русской планетой" и в то же время "сущим адом"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Венеру "русской", а также рассказал об "адских условиях" на этой планете.

— Мы рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это всё-таки русская планета, — цитирует Рогозина РИА "Новости". — Я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад.

Ранее сообщалось также о российско-американском проекте исследования планеты "Венера-Д". Он запланирован на 2027-2029 годы.

Кроме того, в российской госкорпорации не сочли убедительными данные американских и британских учёных об обнаружении в атмосфере планеты газа фосфина, который может указывать на наличие жизни.