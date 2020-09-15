Рогозин окрестил Венеру "русской планетой" и в то же время "сущим адом"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Венеру "русской", а также рассказал об "адских условиях" на этой планете.
— Мы рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера — это всё-таки русская планета, — цитирует Рогозина РИА "Новости". — Я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад.
Российские учёные доказали, что микроорганизмы могут выжить на Марсе и ВенереДля этого исследователи сымитировали условия, приближенные к инопланетным.
Ранее сообщалось также о российско-американском проекте исследования планеты "Венера-Д". Он запланирован на 2027-2029 годы.
Кроме того, в российской госкорпорации не сочли убедительными данные американских и британских учёных об обнаружении в атмосфере планеты газа фосфина, который может указывать на наличие жизни.
— Достоверные научные данные на этот счёт сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры, — рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке "Роскосмоса" Александр Блошенко.