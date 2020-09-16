Правительство одобрило проект трёхлетнего бюджета

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на открытии клинического госпиталя "Лапино-2".
— Буквально сегодня правительство одобрило федеральные бюджеты, бюджет обязательного медицинского страхования, — проинформировала она.
"Ситуация непростая". Путин рассказал о сокращении доходов бюджета РоссииНесмотря на это, средства на поддержку граждан и экономики изыскиваются.
Параметры документа пока не известны. Как пишет "Прайм" со ссылкой на источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, Минфин планирует объём заимствований на 2021 год на уровне 3,822 триллиона рублей, из которых погашение — около 1 триллиона, а чистое привлечение — примерно 2,7 триллиона.
"Не хотите платить — зачем рожали?" В Хабаровском крае родителей травят из-за отказа сдавать деньги на тетрадиМаму и папу первоклассницы школы № 36 в Комсомольске-на-Амуре травят родители других учеников за отказ скидываться на рабочие тетради, стулья и кулеры. Руководство школы отмечает: денег действительно ни на что не хватает, но все сборы добровольные.
Ранее сообщалось, что российский бюджет за полгода недосчитался 47 миллиардов рублей из-за налоговых преступлений.