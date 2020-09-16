Правительство одобрило проект трёхлетнего бюджета

"Не хотите платить — зачем рожали?" В Хабаровском крае родителей травят из-за отказа сдавать деньги на тетради Маму и папу первоклассницы школы № 36 в Комсомольске-на-Амуре травят родители других учеников за отказ скидываться на рабочие тетради, стулья и кулеры. Руководство школы отмечает: денег действительно ни на что не хватает, но все сборы добровольные.