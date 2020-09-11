Плацдарм для атаки. Почему американцы имитируют бомбардировку Крыма с территории Украины

Стратегический бомбардировщик ВВС США Б-52 совершил пролёт в воздушном пространстве Украины вдоль полуострова Крым. Предполагаемой целью бомбардировщика было исследование параметров российской системы ПВО, считают эксперты. Министр обороны России Сергей Шойгу обвинил ВВС США в подготовке ударов по нашей стране. Он заявил, что самолёты-разведчики в последнее время заменили борта дальней авиации. Так, по его словам, начались "регулярные заходы и полёты с тренировкой имитации нанесения ракетных ударов".

Судя по всему, открытые учения у российских границ — только часть подготовки к готовящейся агрессии. Ещё одним опасным сигналом в этой ситуации стал отказ Сербии проводить совместные военные учения с Россией и Белоруссией. В Белграде это объяснили мораторием на любые учения в связи с последствиями пандемии и необходимостью обеспечить нейтральный статус страны. Эксперты считают: это мотивировано сильным давлением на дружественные к России государства.

По словам публициста Бориса Рожина, перед бомбардировщиками стояла простая цель: спровоцировать на активность нашу систему ПВО для того, чтобы получить объективные данные о её развёртывании. Но, как нам стало известно, вся эта затея должного результата не получила. А Украина в который раз лишь обозначила своё зависимое положение и проявила себя как плацдарм для антироссийских провокаций со стороны США.

Военный эксперт Алексей Леонков пояснил, что самолёт Б-52, которому почти 60 лет, крайне простая цель для российских ЗРК. Для того чтобы продемонстрировать своё присутствие и спровоцировать российскую разведку, самолёт летел с включёнными транспондерами. В итоге все желающие могли наблюдать, как проходит полёт бомбардировщика.

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— Самого главного американцы в прямом эфире не показали, а именно самолёты-разведчики, которые сопровождали Б-52. Их военная цель была простая: они вкупе с французским кораблём радиоэлектронной разведки пытались усиленно "прощупать" Крым на предмет работы нашей системы ПВО. Однако получить исчерпывающую информацию им не удалось. Первая оценка была без французского корабля, вторую дали уже с ним. Кто-то писал, что корабль якобы подавил российские С-400, но это не так. В его задачу входит изучать всё, что связано с атмосферной передачей информации, нужен он был для того, чтобы если ничего не засекут самолёты-разведчики, то что-то корабль получит, но всё оказалось тщетно. Наша система работает несколько по иным принципам, главное — мы видим достаточно далеко, поэтому этот Б-52 мы сопровождали, при этом он вряд ли это заметил. Если бы это были реальные боевые действия, то самолёту бы не поздоровилось, как не поздоровится ему, если он, например, подлетит к нашим границам без включённого транспондера. Тогда наша система заработает, подлетят истребители, которые, не входя в воздушное пространство Украины, посмотрят, что это за птица. А если они заметят какие-то проявления враждебности, например открытые бомболюки, то, я вас уверяю, он будет сбит, — подчеркнул Леонков.

Алексей Леонков добавил, что если речь идёт всего лишь об информационном наполнении данной новости, то в таком случае западные пропагандисты получили нужный результат. Особенно радовались событию на Украине, где свидомые патриоты получили зримое доказательство: Америка с нами! Ситуация в Сербии с отказом от совместных с нами учений всего лишь означает, что Белград не может идти поперёк воли ЕС, в который стремится вступить, полагает публицист Ростислав Ищенко.

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— От Сербии потребовали отказаться от учений в Белоруссии в связи с тем, что Евросоюз не признаёт выборы Александра Лукашенко. Сербы, чтобы как-то отыграть это, убрали акцент с Лукашенко и сообщили, что в целом накладывают моратории на любые иностранные учения на полгода. В принципе, чего-то другого ожидать от нынешнего сербского правительства не приходится. Поскольку оно выступает с позиции евроинтеграции и рассчитывает, что их всё-таки возьмут в Евросоюз. Было бы странным, чтобы они игнорировали его намёки и прямые требования, — отметил Ищенко.

Борис Рожин напоминает, что Сербия в значительной степени зависимая территория, проигравшая в войне, унизительно выдавшая своих политических и военных лидеров на судилище в Гаагу. — Сербия не обладает полной субъектностью, она вынуждена прислушиваться к советам и приказам из Брюсселя и Вашингтона. Учитывая, что отмена учений вполне укладывается в русло давления на страны, сотрудничающие с Россией, было бы странным, если бы их не отменили. Ситуация у страны сложная, она находится в кольце недружественных государств, у неё нет выхода к морю, она вынуждена жить сообразно сложившейся ситуации. Сербия и так пытается что-то делать: не вводит санкции, сохраняет дружеские отношения, но трудно требовать чего-то большего от страны в таком положении, — заключил эксперт.