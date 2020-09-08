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Не НАТО больше. Почему Турция обещает уничтожить самолёты Греции и корабли Франции?

Конфликт между Турцией и Грецией находится вне компетенции блока НАТО, поскольку является внутренним, а не внешним по отношению к блоку проявлением агрессии. Однако вопрос непризнанных государств становится всё более проблематичным.

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Весьма недоброжелательные заявления были сделаны советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месутом Хаккы Джашином. Во время своего выступления на турецком телеканале он пригрозил Греции и Франции, что Турция потопит французский авианосец в Восточном Средиземноморье, пишет греческое издание Orthodox Times.

Греция не нашла природного газа (в Восточном Средиземноморье. — Прим. ред.), и, хотя у неё нет своего авианосца, она отправляет сюда французский авианосец против Турции. Греция нападает на нас с чужой лошади. Эта лошадь будет застрелена. Это первое. Во-вторых, Турция — это не государство без голоса. Наш дорогой президент заявил, что мы не претендуем на чужие права, но и не позволим ущемлять им наши права. Если есть кто-то, кто нарушит наши права, турецкая нация разорвёт его в клочья. Есть очень большая (турецкая) армия. Кто осмелится поиграть с нами в Эгейском и Средиземном морях? — заявил Месут Хаккы.

Публицист Анатолий Вассерман полагает, что в текущем конфликте ключевой проблемой является случай формально непризнанного государства Северного Кипра. В условиях, если бы его признали официально, такого бы конфликта не произошло.

Греки турецкую сторону Кипра, так называемую Республику Северный Кипр, считают оккупированной, поэтому полагают, что и примыкающие территориальные воды находятся в их экономической зоне. Турки же в свою очередь признают Северный Кипр и полагают, что им можно действовать в этих территориальных водах. Это и есть те условия, которые стали основой текущего конфликта, — комментирует Вассерман.

Фото © ТАСС / AP Photo / Daniel Cole

Этот конфликт не нов, поэтому удивляться тут нечему, полагает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, боевое столкновение Франции и Турции в Средиземном море маловероятно.
Совсем недавно были вооружённые столкновения, настоящие боевые действия с потерями у обеих сторон, сбили друг у друга несколько самолётов. Так что, в принципе, возможности у Турции потопить французский авианосец есть. Однако не стоит забывать, что Франция — ядерная держава, и последствия удара по атомному авианосцу будут для турок крайне серьёзными. Замечу, что Турция уже неоднократно угрожала Франции в ливийском конфликте, однако пока до боестолкновений не доходило. А учитывая курс, который проводит Эрдоган, конфликт может произойти, но только в том случае, если французы продолжат лезть в греко-турецкие отношения. А вот с греками история другая. То, что этот конфликт может стать горячим, — вероятность очень высокая. Другие страны НАТО вряд ли будут вмешиваться. Все прекрасно понимают, что между Турцией и Грецией противоречия существовали всегда. Тем более само НАТО делится на тех, кто ближе к Турции, и тех, кто ближе к Греции, — подчеркнул военный эксперт.

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Депутат Государственный думы Евгений Фёдоров считает, что в данном случае происходит некая "игра в гляделки", когда сторонам конфликта надо показать друг другу большую решительность.

Ну это пока что слова двух стран одного военного союза, то есть блока НАТО. И Турция туда входит, и Греция, то есть конфликт внутри блока НАТО. Турция таким образом выторговывает себе более удачные позиции, политический вес. Устав НАТО на подобные вещи не распространяется, если бы конфликт был с внешней стороной, то да, а тут он никак не регламентирует отношение внутри. Поэтому турки и ведут себя так нагло, выясняют, у кого крепче нервы, короче, как в детстве: кто первый моргнёт — тот и проиграл, — полагает депутат Госдумы.

Фото © Yasin Ozturk / Anadolu Agency via Getty Images

Константин Сивков также отметил, что теоретически, если ситуация зайдёт слишком далеко, этот конфликт может стать началом конца блока НАТО.

Если они действительно не для красного слова делают такие заявления, то это означает конец блока НАТО. Я могу сказать, что если турки займут такую вот позицию и всё дойдёт до военных действий, в ходе которых греки потерпят поражение, то, скорее всего, обе страны будут вынуждены покинуть альянс, если он не помещается на стороне одной из них. А это значит, что будет потерян южный фланг НАТО. Однако, скорее всего, этого не допустят — как со стороны блока НАТО, так и со стороны США. При этом надо понимать, что Эрдоган упёртый и может переть как танк, так что исключать такой момент нельзя. А вообще, если весь этот балаган вынудит США покинуть НАТО, о чём они уже намекали, то может случиться феноменальная штука — единственной страной, которая сможет спасти альянс, станет Россия. Главенствующую роль в блоке займёт Германия, а ей будет необходимо на кого-то опереться, и это может быть Россия, но для этого НАТО придётся установить дружеские отношения с нами, вплоть до того, что сами станем членом организации, — сказал Константин Сивков.

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Напомним, конфликт внутри блока НАТО между Грецией и Турцией никогда не прекращался. Турция и Греция, издавна недоброжелательно относившиеся друг к другу, перенесли свои отношения и в военный альянс. Так, во время кипрского конфликта турецкая авиация бомбила греческие пехотные отряды, а в 1996 году в споре за Эгейское море Греция сбила турецкий истребитель. Обе стороны на компромисс идти не хотят, полагая это проявлением слабости и предательства национальных интересов.

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