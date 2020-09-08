Не НАТО больше. Почему Турция обещает уничтожить самолёты Греции и корабли Франции?

Весьма недоброжелательные заявления были сделаны советником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месутом Хаккы Джашином. Во время своего выступления на турецком телеканале он пригрозил Греции и Франции, что Турция потопит французский авианосец в Восточном Средиземноморье, пишет греческое издание Orthodox Times .

— Греция не нашла природного газа (в Восточном Средиземноморье. — Прим. ред.), и, хотя у неё нет своего авианосца, она отправляет сюда французский авианосец против Турции. Греция нападает на нас с чужой лошади. Эта лошадь будет застрелена. Это первое. Во-вторых, Турция — это не государство без голоса. Наш дорогой президент заявил, что мы не претендуем на чужие права, но и не позволим ущемлять им наши права. Если есть кто-то, кто нарушит наши права, турецкая нация разорвёт его в клочья. Есть очень большая (турецкая) армия. Кто осмелится поиграть с нами в Эгейском и Средиземном морях? — заявил Месут Хаккы.

Публицист Анатолий Вассерман полагает, что в текущем конфликте ключевой проблемой является случай формально непризнанного государства Северного Кипра. В условиях, если бы его признали официально, такого бы конфликта не произошло. — Греки турецкую сторону Кипра, так называемую Республику Северный Кипр, считают оккупированной, поэтому полагают, что и примыкающие территориальные воды находятся в их экономической зоне. Турки же в свою очередь признают Северный Кипр и полагают, что им можно действовать в этих территориальных водах. Это и есть те условия, которые стали основой текущего конфликта, — комментирует Вассерман.

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Этот конфликт не нов, поэтому удивляться тут нечему, полагает военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, боевое столкновение Франции и Турции в Средиземном море маловероятно.

— Совсем недавно были вооружённые столкновения, настоящие боевые действия с потерями у обеих сторон, сбили друг у друга несколько самолётов. Так что, в принципе, возможности у Турции потопить французский авианосец есть. Однако не стоит забывать, что Франция — ядерная держава, и последствия удара по атомному авианосцу будут для турок крайне серьёзными. Замечу, что Турция уже неоднократно угрожала Франции в ливийском конфликте, однако пока до боестолкновений не доходило. А учитывая курс, который проводит Эрдоган, конфликт может произойти, но только в том случае, если французы продолжат лезть в греко-турецкие отношения. А вот с греками история другая. То, что этот конфликт может стать горячим, — вероятность очень высокая. Другие страны НАТО вряд ли будут вмешиваться. Все прекрасно понимают, что между Турцией и Грецией противоречия существовали всегда. Тем более само НАТО делится на тех, кто ближе к Турции, и тех, кто ближе к Греции, — подчеркнул военный эксперт.

Депутат Государственный думы Евгений Фёдоров считает, что в данном случае происходит некая "игра в гляделки", когда сторонам конфликта надо показать друг другу большую решительность. — Ну это пока что слова двух стран одного военного союза, то есть блока НАТО. И Турция туда входит, и Греция, то есть конфликт внутри блока НАТО. Турция таким образом выторговывает себе более удачные позиции, политический вес. Устав НАТО на подобные вещи не распространяется, если бы конфликт был с внешней стороной, то да, а тут он никак не регламентирует отношение внутри. Поэтому турки и ведут себя так нагло, выясняют, у кого крепче нервы, короче, как в детстве: кто первый моргнёт — тот и проиграл, — полагает депутат Госдумы.

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Константин Сивков также отметил, что теоретически, если ситуация зайдёт слишком далеко, этот конфликт может стать началом конца блока НАТО. — Если они действительно не для красного слова делают такие заявления, то это означает конец блока НАТО. Я могу сказать, что если турки займут такую вот позицию и всё дойдёт до военных действий, в ходе которых греки потерпят поражение, то, скорее всего, обе страны будут вынуждены покинуть альянс, если он не помещается на стороне одной из них. А это значит, что будет потерян южный фланг НАТО. Однако, скорее всего, этого не допустят — как со стороны блока НАТО, так и со стороны США. При этом надо понимать, что Эрдоган упёртый и может переть как танк, так что исключать такой момент нельзя. А вообще, если весь этот балаган вынудит США покинуть НАТО, о чём они уже намекали, то может случиться феноменальная штука — единственной страной, которая сможет спасти альянс, станет Россия. Главенствующую роль в блоке займёт Германия, а ей будет необходимо на кого-то опереться, и это может быть Россия, но для этого НАТО придётся установить дружеские отношения с нами, вплоть до того, что сами станем членом организации, — сказал Константин Сивков.