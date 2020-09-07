Нож в спину Донецка и Луганска. Как Украина надеется втянуть Москву в конфликт

Киев раз за разом предпринимает попытку руления по дорожке, которая неизменно ведёт в тупик. Тем не менее он с упорством, достойным лучшего применения, не оставляет усилий добиться желаемого результата. Инициированный министром внутренних дел Украины разговор с Сергеем Лавровым есть ничто иное, как бесплодное и тысячу первый раз сорванное намерение возложить на Кремль ответственность за происходящее в Донбассе. Официальная позиция украинских властей сводится к тому, что народные республики не обладают собственной военной и политической субъектностью, а действуют в зоне конфликта под тотальным контролем Москвы. Поэтому любые вопросы, связанные с военным противостоянием, следует обсуждать с Москвой, а не с Донецком или Луганском.

Что послужило поводом для Кулебы запросить разговор с главой российского внешнеполитического ведомства? По данным Штаба операции Объединённых сил Украины (командование сил, дислоцированных на линии соприкосновения), в воскресенье "вооружённые формирования РФ обстреляли подразделение Объединённых сил в районе Красногоровки из автоматического станкового гранатомёта, в результате чего был ранен украинский военный. Позже вооружённые формирования РФ во второй раз нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединённых сил неподалеку от Причепиловки Луганской области. В результате обстрела погиб украинский военный".

Однако обсуждать подобные претензии для российской стороны просто не имеет смысла, поскольку РФ неоднократно заявляла, что никаких "вооруженных формирований РФ" в Донбассе не было и нет. Что же касается донецких ополченцев, то в Луганске утверждают, что по украинским позициям вёлся только ответный огонь. Военнослужащие корпуса не нарушали перемирия, которое действует в Донбассе с 27 июня. Есть множество оснований доверять этой информации. Самое главное — за спиной военнослужащих, защищающих Донбасс, находятся жилые зоны, в которых обитают сограждане, чьи жизни, в случае если начинается обстрел с украинской стороны, подвергаются опасности. Подставлять своих под огонь защитникам Донбасса нет никакого резона. Тогда как за спиной украинских военнослужащих — чужие: там территории того же Донбасса, которые сейчас контролирует Киев. Население этих территорий, мягко говоря, не слишком симпатизирует украинской армии, чьи подразделения за шесть лет войны успели натворить самых разных "чудес" в подконтрольных им населённых пунктах.

Есть и ещё один инцидент, который с большой долей вероятности Кулеба хотел бы внести в повестку своей беседы с Лавровым. Ещё в начале сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что отдаст приказ об уничтожении украинских укреплений в районе посёлка Шумы под Горловкой. В нарушение договоренностей о соблюдении режима прекращения огня военнослужащие украинской армии решили, воспользовавшись перемирием, оборудовать новые, более выгодные для себя позиции. 5 сентября Пушилин распорядился нанести удар по свежеустановленным инженерным сооружениям и призвал руководство ВСУ отвести войска с этого участка: "Призываю украинскую сторону с 08:00 часов 7 сентября 2020 года обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужны человеческие жертвы. Нам не нужен срыв перемирия. Мы хотим только соблюдения достигнутых договоренностей".

Уже 6 сентября подразделения ВСУ получили приказ отойти с рискованных позиций, о чём украинским журналистам рассказали военные, находящиеся в указанной зоне. "К нам приехали все, кто мог, от ОБСЕ до штабистов. С этих опорных пунктов уже вывели бойцов, траншеи уже закапывают. Конечно, неприятно. Получается, что сепары нами уже командуют. Но что поделать. По большому счёту этот участок для Пушилина был нужен для информационного шума, чтобы надавить на нас. Это во-первых. А во-вторых, участок действительно важный, так как он позволяет нам в случае необходимости быстро повести наступление на близлежащие позиции противника", — цитируют одного из офицеров ВСУ информационные источники с обеих сторон.

Миссия ОБСЕ в целом не зафиксировала изменения украинских позиций. Траншея, о которой идёт речь, была продлена на 25 метров. Однако любые инженерные работы в период соблюдения режима прекращения огня запрещены. Поэтому можно утверждать, что глава ДНР имел все основания для обвинений в адрес украинской стороны.