"Дряхлеющий Зюганов боится конкуренции". Политолог объяснил провал КПРФ на прошедших выборах

По словам Алексея Мартынова, коммунисты хотели бы "забальзамировать" политическую систему образца 15-летней давности, поскольку только в таких условиях у них получается выживать.

Минувшие выборы закончились для КПРФ полным провалом, поскольку руководство политсилы пытается законсервировать политическую систему в точке 2007 года, не успевая за новыми трендами и не признавая их. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

— Зюганов призывает "забальзамировать" политическую систему образца 15-летней давности и положить её в мавзолей рядом с Ильичом, понимаете? И ходить на них молиться. Так не бывает. Жизнь идёт вперёд, она не может стоять на месте, — рассуждает он. — Конкуренция возрастает. Дряхлеющий лидер КПРФ этой конкуренции боится, он не может её выдержать. Зюганов руководит партией 29 лет, конечно, это давно превратилось в семейный бизнес от политики.

По словам политолога, на этих выборах КПРФ просела даже в тех регионах, которые считались так называемой красной зоной, но, вместо того чтобы делать работу над ошибками в преддверии большой думской кампании, которая состоится через год, руководство политсилы пытается найти виноватых. И в этот раз, со слов Зюганова, в плохом результате виноваты эти три дня голосования, которые привели дополнительных людей на избирательные участки.

— И по какому-то странному стечению обстоятельств это оказались не люди, которые голосовали за КПРФ, — иронизирует Мартынов.

Собеседник Лайфа считает, что "левые" идеи в нашей стране будут так или иначе востребованными, но поскольку старейшая "левая" партия КПРФ не в состоянии нести это знамя — его поднимут и понесут другие.

Напомним, что 13 сентября в России проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.