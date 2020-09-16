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"Дряхлеющий Зюганов боится конкуренции". Политолог объяснил провал КПРФ на прошедших выборах

По словам Алексея Мартынова, коммунисты хотели бы "забальзамировать" политическую систему образца 15-летней давности, поскольку только в таких условиях у них получается выживать.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Фото © Агентство "Москва" / Сандурская Софья

Минувшие выборы закончились для КПРФ полным провалом, поскольку руководство политсилы пытается законсервировать политическую систему в точке 2007 года, не успевая за новыми трендами и не признавая их. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Победа действующих. Итоги голосования в России в инфографике Лайфа

Региональные избирательные комиссии опубликовали данные о результатах голосования всех уровней.

Зюганов призывает "забальзамировать" политическую систему образца 15-летней давности и положить её в Мавзолей рядом с Ильичом, понимаете? И ходить на них молиться. Так не бывает. Жизнь идёт вперёд, она не может стоять на месте, — рассуждает он. — Конкуренция возрастает. Дряхлеющий лидер КПРФ этой конкуренции боится, он не может её выдержать. Зюганов руководит партией 29 лет, конечно, это давно превратилось в семейный бизнес от политики.

По словам политолога, на этих выборах КПРФ просела даже в тех регионах, которые считались так называемой красной зоной, но вместо того чтобы делать работу над ошибками в преддверии большой думской кампании, которая состоится через год, руководство политсилы пытается найти виноватых. И в этот раз, со слов Зюганова, в плохом результате виноваты эти три дня голосования, которые привели дополнительных людей на избирательные участки.

Как КПРФ хотела иркутян с выборами надуть, а сама лопнула

Журналист и историк Никита Юрченко — о том, как проходят выборы и фальсификации в Иркутске и почему местная КПРФ села в лужу с первым и со вторым.

И по какому-то странному стечению обстоятельств это оказались не люди, которые голосовали за КПРФ, — иронизирует Мартынов.

Собеседник Лайфа считает, что "левые" идеи в нашей стране будут так или иначе востребованы, но поскольку старейшая "левая" партия КПРФ не в состоянии нести это знамя, его поднимут и понесут другие.

Напомним, что 13 сентября в России проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

14 сентября завершился подсчёт голосов на выборах губернаторов регионов. Итоги Лайф публиковал здесь.

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