Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Победа действующих. Итоги голосования в России в инфографике Лайфа

Региональные избирательные комиссии опубликовали данные о результатах голосования всех уровней.

46
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Всего в единый день голосования в России прошло более 9000 избирательных кампаний. Причём касались они всех уровней. В четырёх округах состоялись довыборы в Государственную думу, в 20 субъектах определялись с главой региона на ближайший срок. Во всех них победу одержали либо действующие губернаторы, либо временно (до выборов) исполняющие обязанности.

Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

Они длились более четырёх часов.

Выбор редакции

Loading...