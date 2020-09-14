Победа действующих. Итоги голосования в России в инфографике Лайфа

Всего в единый день голосования в России прошло более 9000 избирательных кампаний. Причём касались они всех уровней. В четырёх округах состоялись довыборы в Государственную думу, в 20 субъектах определялись с главой региона на ближайший срок. Во всех них победу одержали либо действующие губернаторы, либо временно (до выборов) исполняющие обязанности.