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Фермеру из Уфы пришили ногу, которую он случайно отрезал косилкой

Операция была очень сложной. Она длилась шесть часов.

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Видео © LIFE

Уфимские врачи провели сложнейшую операцию. Они смогли пришить ногу фермеру, который случайно её отрезал косилкой.

39-летнему мужчине крупно повезло. Ему вовремя оказали помощь — отвезли санавиацией в больницу и прооперировали. Хирурги успешно провели реплантацию. Причём сделали всё так хорошо, что фермер уже через пару недель уехал из больницы домой.

Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается, — заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

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По его словам, он стал первым из людей, кому удалось подобное.

Ранее в Курской области врачи районной Фатежской больницы провели сложнейшую операцию, пришив пациенту почти полностью оторванную руку. По словам медиков, это уникальный случай во врачебной практике.

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