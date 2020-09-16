Фермеру из Уфы пришили ногу, которую он случайно отрезал косилкой

Видео © LIFE
Уфимские врачи провели сложнейшую операцию. Они смогли пришить ногу фермеру, который случайно её отрезал косилкой.
39-летнему мужчине крупно повезло. Ему вовремя оказали помощь — отвезли санавиацией в больницу и прооперировали. Хирурги успешно провели реплантацию. Причём сделали всё так хорошо, что фермер уже через пару недель уехал из больницы домой.
— Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается, — заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Россиянин без ног смог покорить Эльбрус на одних руках — видеоПо его словам, он стал первым из людей, кому удалось подобное.
Ранее в Курской области врачи районной Фатежской больницы провели сложнейшую операцию, пришив пациенту почти полностью оторванную руку. По словам медиков, это уникальный случай во врачебной практике.