Фермеру из Уфы пришили ногу, которую он случайно отрезал косилкой

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Уфимские врачи провели сложнейшую операцию. Они смогли пришить ногу фермеру, который случайно её отрезал косилкой.

39-летнему мужчине крупно повезло. Ему вовремя оказали помощь — отвезли санавиацией в больницу и прооперировали. Хирурги успешно провели реплантацию. Причём сделали всё так хорошо, что фермер уже через пару недель уехал из больницы домой.

— Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается, — заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.