В болезни и в здравии. В Дагестане 93-летний муж и 87-летняя жена каждый день ходили на свидания, пока лечились от CoViD-19

В Дагестане 93-летний муж, больной коронавирусом, каждый день в инвалидной коляске приезжал навещать свою пожилую жену, которая тоже оказалась на больничной койке с CoViD-19, сообщает Mash.

Супружеская пара — Али и Хадижат — попала в больницу одновременно, но в разные палаты. Несмотря на болезнь и недомогание, пожилые влюблённые не отчаялись и стремились каждую свободную минуту проводить вместе.

Две недели муж и жена ходили на свидания, держались за руки и смотрели друг другу в глаза. В итоге усилия медиков и взаимная поддержка дали результат — повторный анализ показал, что коронавирус побеждён. Али и Хадижат выписали.

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