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В болезни и в здравии. В Дагестане 93-летний муж и 87-летняя жена каждый день ходили на свидания, пока лечились от CoViD-19

В итоге усилия медиков и взаимная поддержка дали результат — влюблённые победили коронавирус.

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Фото © Mash

В Дагестане 93-летний муж, больной коронавирусом, каждый день в инвалидной коляске приезжал навещать свою пожилую жену, которая тоже оказалась на больничной койке с CoViD-19, сообщает Mash.

Супружеская пара — Али и Хадижат — попала в больницу одновременно, но в разные палаты. Несмотря на болезнь и недомогание, пожилые влюблённые не отчаялись и стремились каждую свободную минуту проводить вместе.

Россиянин вылечился от CoViD-19 после 90 дней в реанимации

Чтобы добиться выздоровления пациента, медикам пришлось вводить лекарство в лёгкие.

Две недели муж и жена ходили на свидания, держались за руки и смотрели друг другу в глаза. В итоге усилия медиков и взаимная поддержка дали результат — повторный анализ показал, что коронавирус побеждён. Али и Хадижат выписали.

Фото © Mash

Фото © Mash

Ранее в Подмосковье вылечили от коронавируса, казалось, безнадёжно больную россиянку, у которой инфекция поразила 95% лёгких.

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