Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Правнучка получила 14 лет колонии за убийство 94-летнего ветерана ВОВ

Она шесть раз ударила пенсионера камнем по голове.

277
Post cover

Фото © Pixabay

В городе Ковдоре Мурманской области суд приговорил к 14 годам колонии общего режима 18-летнюю местную жительницу за убийство собственного прадеда — ветерана Великой Отечественной войны, сообщает управление Следственного комитета по региону.

Следствие доказало, что 10 июля 2019 года правнучка пришла в квартиру к пенсионеру, желая похитить у него деньги. Она нанесла погибшему удар камнем по голове, а когда он упал в прихожей, добивала его ещё шесть раз. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

Хуже нацистов. В Башкортостане задержали подозреваемых в зверском убийстве 100-летнего ветерана ВОВ

Сегодня оперативники задержали двух предполагаемых убийц 100-летнего ветерана ВОВ в селе Леуза Республики Башкортостан. Подозреваемыми оказались бывшие сотрудники ФСИН. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство, сопряжённое с разбоем". Лайф разбирался в подробностях этого зверского убийства.

Правнучка-убийца не обнаружила в квартире деньги и скрылась с места преступления.

Девушке вменяются преступления, предусмотренные п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Приговор ещё не вступил в законную силу.

Напомним, преступление было совершено 10 июля 2019 года. Вечером тело пенсионера нашёл его сын.

Выбор редакции

Loading...