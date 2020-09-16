Правнучка получила 14 лет колонии за убийство 94-летнего ветерана ВОВ

В городе Ковдоре Мурманской области суд приговорил к 14 годам колонии общего режима 18-летнюю местную жительницу за убийство собственного прадеда — ветерана Великой Отечественной войны, сообщает управление Следственного комитета по региону.

Следствие доказало, что 10 июля 2019 года правнучка пришла в квартиру к пенсионеру, желая похитить у него деньги. Она нанесла погибшему удар камнем по голове, а когда он упал в прихожей, добивала его ещё шесть раз. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

Правнучка-убийца не обнаружила в квартире деньги и скрылась с места преступления.

Девушке вменяются преступления, предусмотренные п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Приговор ещё не вступил в законную силу.