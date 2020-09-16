Огромный провал с бурлящей водой образовался в центре Барнаула — видео

Утром 16 сентября в центре Барнаула провалился асфальт. На пересечении улиц Ленина и Профинтерна образовался котлован с бурлящей водой.
В центре Астрахани машина прямо на дороге провалилась под землюИз "подземного плена" автомобиль освободили с помощью экскаватора.
Жители города в соцсетях отмечают, что небольшая яма на этом месте была заметна уже давно. В Сибирской генерирующей компании сообщили, что произошло размытие грунта после прорыва магистральной теплосети диаметром 600 мм.
Как сообщает портал "Катунь 24", на месте происшествия ведутся ремонтные работы, специалисты откачивают воду, уточняется, какие дома попадут под отключение теплоснабжения до устранения поломки.
Самому теплопроводу уже 61 год. Пострадавших в результате обрушения асфальта нет.
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А в Пензе примерно год назад в подобную яму, но побольше, упал автомобиль. Находившиеся в нём люди буквально сварились заживо.