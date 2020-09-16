Зов предков. Ефремов объяснил желание отбывать срок в Чувашии и руководить тюремным театром

Актёр Михаил Ефремов решил основать Российский тюремный театр, чтобы продолжить дело своих предков из Чувашии. Об этом сообщила Лайфу правозащитница Любовь Волкова и отметила, что артист психологически справился с суровым приговором и уже задумался о будущем на случай отклонения апелляции.

— У него начался новый виток жизни. Он заявил, что при апелляции, если ему не дадут условный срок, он бы хотел отбывать наказание в Чувашии, так как он хотел бы сделать тюремный театр, да не простой уголок театральный, а полноценную сцену. Он сказал, что его предки в Чувашии там занимались театральным искусством, и вот Михаил решил, что это его жизненный путь, и этой идеей очень воодушевлён, — говорит омбудсмен.

По её словам, артист отыскал своих предков в Чувашии и хочет продолжить их дело. Собеседница Лайфа рассказала, что Ефремов попросил правозащитников не беспокоить его. Он разбирается со своими делами и осваивается в своей новой жизни, в частности отвечает на приходящие ему письма в СИЗО. Он не упал духом, планы грандиозные, отмечает Волкова.

Что же касается соседей по изолятору, по словам правозащитницы, Ефремову повезло: оба сокамерника "не уголовники, не убийцы". Они относятся к известному сидельцу уважительно, он отвечает им тем же. Собеседница Лайфа заметила, что Ефремов очень сильно похудел, но на питание не жалуется.